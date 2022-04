Leipzig

Wie kann das Elsterbecken renaturiert werden? Der Stadtrat hat dazu auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. So soll nun umfassend untersucht werden, wie das Gebiet zwischen Palmengartenwehr und Nahle, Weißer Elster und Neuer Luppe in eine natürliche Flusslandschaft verwandelt werden kann. Ziel ist es, den Biotopverbund zu stärken. Dabei wird auch eine Idee des Umweltbundes Ökolöwe aufgegriffen. Dieser hatte das Elsterbecken als „Leipzigs größte Schlammgrube“ bezeichnet, die derzeit weder viel Nutzen für die Leipzigerinnen und Leipziger noch für die Natur bringt. Wie das geändert werden kann, damit beschäftigen sich Wissenschaftler der TU Dresden schon lange, die auch mehrere Studien vorgelegt haben.

Das Problem: Die Wasserfläche ist breit, in den vergangenen Jahrzehnten haben sich mehr als 800.000 Tonnen Schlamm, Sand und Kies abgesetzt, das Wasser fließt nur noch langsam. Jährlich kommen weitere Sedimente hinzu. Regelmäßig muss der Fluss daher mit Hilfe eines Spezialschiffes ausgebaggert werden. „Mit einer Renaturierung des Elsterbeckens“, so Grünen-Frakti0nschef Tobias Peters, „könnte ein mäandrierender Flusslauf mit einer erlebbaren Flusslandschaft angelegt werden.“ Derzeit sei das Elsterbecken auch städtebaulich wie „aus der Zeit gefallen“. Bis in die 1920er-Jahre hinein erstrecken sich hier die damaligen Frankfurter Wiesen, die einst eine lebendige Auenlandschaft waren. Doch die wiederkehrenden Hochwasser führten zu Konflikten mit der Bebauung der schon damals wachsenden Stadt. Deshalb wurde der Fluss aufgestaut und eingedeicht.

Blick auf das Elsterbecken zwischen Jahnallee und Landauer Brücke, mit Blick auf die Red-Bull-Arena. Quelle: Christian Modla

Vision vom geschwungenen Fluss

Was wäre die Vision? Ein geschwungener Fluss mit Inseln, Sandbänken und Wiesen könnten entstehen – so stellt es sich der Umweltbund Ökolöwe vor. Wird die Breite der Wasserfläche von 150 Meter auf circa 30 Meter verringert, dann könnte das Wasser wieder schneller fließen und es lagern sich nicht mehr so viele Sedimente im Elsterbecken ab. Hinzu kommt: Es entstehen Freiräume für die Erholung. „Wir möchten eine erlebbare Flusslandschaft, angelegt als Elsterpark, mit Wiesen und Badestellen und kleineren Sport- und Freizeitanlagen“, so Peters. Beispiele wie die renaturierte Isar in München würden zeigen, dass solche Visionen Wirklichkeit werden könnten. Es gebe bereits Modellierungen, wie der Verlauf der Elster an dieser Stelle aussehen könnte. Der Ökolöwe meint: Sobald der neue Fluss im Elsterbecken schmaler und tiefer wäre, wären dort auch Kanu- und Kajakfahrten wieder möglich.

Kanufahrten und Flussstrand: So stellt sich der Ökolöwe das Elsterbecken am Stadion künftig vor. Quelle: Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V.

Verwaltung arbeitet an Entwicklungskonzept Cottaweg

Michael Weber (Die Linke) bezeichnete die Initiative als überflüssig. Immerhin hat der Stadtrat bereits im Dezember 2021 ein Entwicklungskonzept für das gesamte Veranstaltungsgelände am Cottaweg beauftragt –und das ist ohnehin Bestandteil eines noch zu erarbeitenden Masterplanes zum Stadionumfeld. Dabei muss ohnehin die Zukunft des Elsterbeckens betrachtet werden. Hinzu kommt: Die Verwaltung arbeitet bereits daran, parallel dazu ebenfalls an einem Entwicklungskonzept für den Auwald. Dabei gibt es auch bereits Abstimmungen mit dem Freistaat Sachsen. Denn das Elsterbecken obliegt ohnehin in Regie der Landestalsperrenverwaltung.

Von Mathias Orbeck