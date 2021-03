Elsterflutbett: Stadt Leipzig will Jogger- und Radfahrerweg nicht

Leipzig

Ein bei Joggern, Radfahrenden und Spaziergängern beliebter Weg steht vor dem Aus. Im Süden Leipzigs will sich die Landestalsperrenverwaltung vom rechtsseitigen Uferweg am Elsterflutbett entlang trennen. Wie berichtet, wurde der dortige Deich entwidmet, der Weg wird somit nicht mehr für die betrieblichen Zwecke der Hochwasserschützer benötigt. In einem Brief hatte die Behörde dem Leipziger Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) den Weg zur Übernahme angeboten, einen Rückbau angekündigt für der Fall der Ablehnung. Jetzt hat Rosenthals Amt für Stadtgrün und Gewässer Stellung bezogen.

Stadt: Schon genug übernommen

Schon 2018 habe die Stadt nach „umfangreichen Verhandlungen mit der Landestalsperrenverwaltung (LTV)“ auf Flächen der LTV „im großen Umfang die Verkehrssicherungspflicht, die Unterhaltung und Instandsetzung von Wegen übernommen“, so das Amt. Die Stadt verantworte so dauerhaft den Elsterradweg, der westlich/linksseitig entlang des Elsterhochflutbettes und Elsterflutbettes führt. Dessen Ausbau werde derzeit geplant, „Maßnahmen zur Sanierung werden ab 2022 durchgeführt“, heißt es.

Der landschaftlich schöne Weg rechts am Elsterflutbecken entlang (im Foto oben) soll aller Voraussicht nach aufgegeben werden. Quelle: Kempner

Schon bei den damaligen Verhandlungen sei die Übernahme des Weges am anderen Flussufer geprüft und abgelehnt worden. „Dieser Weg befindet sich in der Verantwortung der LTV, und die LTV verantwortet dort die Nutzung sowie die nächsten Schritte bezüglich der weiteren Benutzung durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt“, erklärt das Amt. Im Klartext: Wir wollen ihn nicht, macht doch damit, was ihr wollt.

Begrünung geplant

Damit scheint das Schicksal des äußerst beliebten, jährlich von tausenden Radfahrenden genutzten Weges besiegelt zu sein. Die zuständige Talsperrenmeisterei kündigte am Freitag an, den Rückbau und eine Begrünung zu beantragen, sobald eine schriftliche Antwort des Rathauses vorliege.

Vorerst könne der Weg auch nicht wieder geöffnet werden, weil nach dem Baumsturz am Wochenende auch weitere Bäume auf den Weg zu fallen drohen, so Betriebsleiter Axel Bobbe. Eine Beseitigung der Gefahren werde er angesichts des nunmehr bevorstehenden Rückbaus des Weges nicht mehr vornehmen lassen.

