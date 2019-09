Leipzig

Mit einem überarbeiteten Bau- und Finanzierungsbeschluss sollen die Arbeiten am letzten Abschnitt des Elstermühlgrabens ab Frühjahr 2020 beginnen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat die Verwaltungsspitze den Beschluss für eine Attraktivitätssteigerung der Leipziger Gewässer auf den Weg gebracht. Bis voraussichtlich 2023 werden neben dem Wasserbau auch die beiden Brücken an der Elster- und Lessingstraße errichtet und die Ein- und Ausstiegsstellen vervollständigt.

Die Überarbeitung des ursprünglichen Beschlusses aus dem Jahr 2004 sei notwendig gewesen, „weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben und die Baukosten aufgrund höherer Marktpreise gestiegen sind“, erläutert Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke).

Seit 2005 schrittweise geöffnet

Mit dem neuen Beschluss können Fördermittel der sächsischen Regierung zur Verbesserung der regionalen Infrastruktur mit einer Quote von 75 Prozent genutzt werden, sodass der Eigenanteil der Stadt, trotz der Steigerung der Gesamtkosten auf 16,85 Millionen Euro, lediglich 4,21 Millionen Euro beträgt.

Seit 2005 wird der Elstermühlgraben schrittweise wieder geöffnet. Neben dem Wasserbau zwischen Elster- und Lessingstraße, den beiden Brücken und der Vervollständigung der Ein- und Ausstiegsstellen mit Stegen ist auch die Fertigstellung des Angerwehres am Ranstädter Steinweg Teil der Baumaßnahmen. Das weitere Ziel der anstehenden Arbeiten ist die Schaffung einer Verbindung vom Stadthafen zum Auensee und weiter über die Weiße Elster nach Halle an der Saale.

Von fbu