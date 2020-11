Eltern dürfen in Leipzig nicht zur Beerdigung

Leipzig

Es ist ein Alptraum für jede Mutter, jeden Vater: Das eigene Kind tot – und dann kann man nicht einmal bei der Beerdigung dabei sein. Doch dutzenden Leipziger Eltern widerfährt an diesem Samstag genau das: Die Beisetzung von mehr als 50 fehl- oder totgeborenen Kindern auf dem Lindenauer Friedhof findet ohne sie statt – weil die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus bei der Zeremonie kaum eingehalten werden können.

Würdevolle Bestattung von Schmetterlingskindern

Eine der Betroffenen ist Christina L, Angestellte in einer Leipziger Klinik. Im Sommer kam ihr Kind in der 14. Schwangerschaftswoche tot zur Welt. Eine einschneidende, bis heute belastende Erfahrung für die 28-Jährige – die es als zusätzlich verletzend empfand, dass der Fötus, da er nicht bestattungspflichtig sei, „entsorgt“ werden solle, wie man ihr sagte. „Mir erschien das komplett würdelos“, sagt sie heute – und war umso froher, als sie von Arbeitsgruppe Schmetterlingskinder erfuhr, die seit 15 Jahren in Leipzig für eine würdevolle Bestattung von Tot- und Frühgeborenen sorgt. Vier Mal im Jahr organisieren die Ehrenamtlichen die Beisetzung in Kindersärgen in einer speziellen Grabanlage auf dem evangelischen Lindenauer Friedhof. An diesem Samstag wird es wieder soweit sein – mit dem Kind von Christina L., die sich, wie sie sagt, auf diesen Tag seit Langem innerlich vorbereitet habe.

Anzeige

Umso größer war daher ihre Enttäuschung, als sie in dieser Woche erfuhr, dass die Eltern bei der Beisetzung aus Gründen es Infektionsschutzes nicht dabei sein dürften. „Das geht nicht“, sagt Christina L., zumal die sächsische Verordnung die Teilnehmerzahl bei einer Beerdigung nicht begrenze. „Fakt ist, dass ich ein Recht habe, bei der Beisetzung dabei zu sein.“ Es sei auch kaum ein Trost, anschließend mit der Grabstätte zumindest bald einen Ort der Trauer zu haben: „Man muss doch sehen, wie sich der Sarg senkt.“

Zu wenig Platz für 50 Elternpaare an kleiner Grabstätte

Bei der Arbeitsgruppe wiederum hat man für die Enttäuschung großes Verständnis. Es sei ja gerade das Kernanliegen des Vereins, die Kinder würdevoll zu bestatten und den Eltern damit in der Trauer beizustehen, betont Katharina Pilz von der Arbeitsgruppe Schmetterlingskinder und gibt zu: „Wir haben mit dieser Entscheidung sehr lange gehadert.“ Rein rechtlich wäre die Beisetzung im Beisein der Eltern wohl möglich gewesen, räumt Friedrich München ein, Vorstand des Hospizvereins und damit Veranstalter der Zeremonie. Auf dem engen Raum an der kleinen Grabstätte sei der nötige Abstand bei mehr als 50 Elternpaaren plus Angehörigen nicht einzuhalten gewesen, zudem sollten Kontakte möglichst eingeschränkt werden. Aus Sicherheitsgründen, betont er, habe er die Zeremonie in der Größe kritisch gesehen.

Ulrike Nieß, die die Initiative mitgegründet hat, betont, dass auch eine Verschiebung auf einen ungewissen neuen Termin für Enttäuschung bei anderen gesorgt hätte: „Vielleicht ist es besser, wenn die Eltern endlich einen Platz zum Trauern bekommen – das war unsere Überlegung.“ Und auch die Bestatterin Hedwig Portner, Geschäftsführerin des Bestattungshauses Ananke, hält die Situation angesichts von Corona für ein kaum auflösbares Dilemma: „Man kann es aktuell kaum allen recht machen.“

Umfangreiche Foto-Dokumentation zur Beisetzung

Die Beisetzung soll umfangreich dokumentiert, die Fotos den Eltern zur Verfügung gestellt werden. Christina L. bleibt nur die Enttäuschung – ein anderer Umstand aber stört sie fast noch mehr: Dass am selben Tag in Leipzig Großdemonstrationen mit Tausenden Teilnehmern stattfinden. „Wiegt das Recht zu demonstrieren wirklich mehr als das Recht, sein Kind zu beerdigen?“, fragt sie. Beides hat letztlich nichts miteinander zu tun, das ist auch Christina L. klar. Aber es ist diese Gleichzeitigkeit der beiden Ereignisse, die sie dennoch schwer erträglich findet.

Von Thorsten Fuchs