Markkleeberg

Eine Initiative aus der Elternschaft der Rudolf-Hildebrand-Schule (RHS) macht sich derzeit für einen freiwilligen Corona-Schnelltest stark, der bei einem negativen Ausgang die Kinder aus ihrer häuslichen Quarantäne entlassen könnte. Er soll auch mehr Transparenz über die tatsächliche Ansteckungsrate bringen.

Engagierte Eltern organisieren Treffen

Seit vergangenen Freitag findet im Gymnasium kein Unterricht mehr statt. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich nach einer Allgemeinverfügung des Landkreises bis zum Freitag, 11. Dezember, in häusliche Quarantäne begeben, nachdem mehrere positiv getestete Corona-Fälle aufgetreten sind. Offizielle Zahlen gibt es nicht, inoffiziell ist von mindestens drei Fällen die Rede. Einzelne Klassen, die sich schon vorher in Quarantäne befunden haben, dürfen früher wieder die Schulbank drücken. Wie die LVZ erfahren hat, gab es am heutigen Dienstag eine Zusammenkunft von Schulleitung, Landratsamt und der Stadt Markkleeberg.

Anzeige

An den Abläufen wird gefeilt

Der Nasen-Rachentest soll am Montag, 7. Dezember, voraussichtlich von 9 bis 17 Uhr in der Schule stattfinden und kostet 10 Euro. Die Schule übernimmt in der Test-Zeit keine Betreuungspflicht. Um die Abläufe kümmern sich gerade die Elternvertreter. Für diejenigen Kinder, die sich testen lassen wollen, wird die Allgemeinverfügung für den zum Absolvieren des Tests notwendigen Zeitraum aufgehoben. Eine Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise ist ausdrücklich untersagt.

Allgemeinverfügung für die Schule bleibt

Fällt der Test negativ aus, wird die Quarantäne-Zeit des jeweiligen Kindes auf zehn Tage verkürzt und läuft damit am Montag, dem Tag des Tests, aus. Die von einigen Eltern gehegte Hoffnung, negativ getestete Kinder dürften wieder in die Schule gehen, erfüllt sich jedoch nicht. Die Allgemeinverfügung für die Schule bleibt fortbestehen, was heißt, dass der Schulbetrieb für die meisten Klassen erst am Montag, 14. Dezember, wieder aufgenommen wird.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Das Gesundheitsamt soll die Vorgänge begleiten und wird bei einem positivem Schnelltest einen PCR-Test, der mehr Sicherheit für das Ergebnis bringt, veranlassen. Für den Schnelltest suchen die Elternvertreter noch freiwillige Helfer, vor allem natürlich medizinisch geschultes Personal – allein 15 Ärzte hatten sich am frühen Nachmittag gemeldet – aber auch Unterstützung für die Dokumentation.

Von Gislinde Redepenning