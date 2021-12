Eltern von Ruben W. nach Urteil: „Es ist gut, dass es vorbei ist“

Leipzig

Es sind nur ein paar Meter Teer. Aber seit bald drei Jahren kommen Esther W. und Matthias M. jede Woche hierher, an den Ranstädter Steinweg, Haltestelle Leibnizstraße. Sie schmücken, pflegen den Erinnerungsort von Ruben, ihrem Sohn. Manchmal stehen sie einfach nur da und sehen den Autos hinterher.

Am 12. Februar ist es drei Jahre her, seit Ruben W. hier in den Abendstunden von einem schwarzen Mercedes erfasst wurde, mit 87km/h, und später im Krankenhaus verstarb. „Seit unser Kind totgefahren wurde“, sagt die Mutter. „Seitdem ist unser Leben stehengeblieben“, sagt der Vater.

Am Montag wurde das Urteil gegen den Täter gesprochen. Seyit C., 33 Jahre alt. Wegen fahrlässiger Tötung bekommt er eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist.

„An der Stelle gehen jeden Tag Dutzende bei Rot“

Zu wenig, sagen die Eltern. Auch ihr Verteidiger Curt-Matthias Engel, der sie als Nebenkläger vertrat, sieht das so. „Man hätte den Tatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens nachweisen müssen“, sagt er. Den gibt es seit 2017.

Allein, die Staatsanwältin sah es anders. Sie gab zu bedenken, dass C. nur für einen Moment zu schnell unterwegs war. Und dass er grün hatte – und Ruben W. rot. Er rannte über die Straße, weil er seine Straßenbahn noch kriegen wollte.

„Dieses Mitverschulden muss das Gericht mit berücksichtigen“, so die Richterin. „An der Stelle gehen jeden Tag Dutzende bei Rot“, sagt Rubens Mutter.

„Kein Normalbürger, dem eine Tragödie passiert ist“

An dem Urteil ändert das nichts, C. bleibt auf freiem Fuß. Zusätzlich muss er 150 Sozialstunden ableisten. Er verliert zwei Jahre lang seine Fahrerlaubnis und muss Geld an drei Organisationen spenden: 5000 Euro an den Bundesverband verwaiste Eltern in Deutschland e.V. sowie je 2500 Euro an den Leipziger Ökolöwen und an das jüdische Ariowitsch-Haus im Leipziger Waldstraßenviertel. Die Spendenempfänger wählten die Eltern aus, der Ökolöwe setzt sich in Leipzig für eine andere Mobilität, mehr verkehrsberuhigte Zonen ein.

Und ein jüdisches Haus? C. hatte auf der Heckscheibe des Unfallwagens einen Grauen Wolf, das Symbol türkischer Rechtsextremisten. Sein Kennzeichen endet auf 8888.

Zwei Prozesstage lang wurde verhandelt. Es wurden Polizisten und Sachverständige angehört. Denn C., so sagt es die Richterin in ihrem Urteil, sei „kein Normalbürger, dem eine Tragödie passiert ist.“

Ein gefälschter polnischer Führerschein

C. ist das vierte Kind türkischer Eltern, er arbeitete im Dönerladen des Vaters auf der Eisenbahnstraße. Und manchmal fährt er den väterlichen Mercedes AMG des Vaters aus, eine getunte, schwarze Limousine.

Im Februar 2019 fährt C. zwei Freunde zum Essen. Auf der Spritztour danach kommt es zu dem tödlichen Unfall – was ihn nicht vom Autofahren abhält. Er fährt weiter und dauernd zu schnell, sammelt im selben Jahr deswegen noch sechs Strafzettel, einmal ist er 88 Stundenkilometer über der erlaubten Geschwindigkeit.

Die Strafen von C. gehen in die Tausenden, er muss seine Fahrerlaubnis abgeben, aber auch dann fährt erweiter. Auf der Leipziger Eisenbahnstraße wird er 2020 mehrfach anhalten. Einmal finden die Beamten einen verbotenen Elektroschocker in seiner Handkonsole. Ein anderes Mal legt er ihnen einen polnischen Führerschein vor – gefälscht.

Drei Jahre lang muss C. straffrei bleiben

Warum fuhr C. immer weiter, immer schneller? „Es war mir egal, dass ich es nicht durfte“, sagt er vor Gericht. „Ich habe meine Freiheit darin gefunden, wenn ich Auto gefahren bin.“

Sie wolle ihn nicht vorverurteilen, sagt Amtsrichterin Heike Gunter-Gröne am Montagmorgen in ihrem Urteil. Und es spreche für den Täter, dass er Reue zeige, sich vor Gericht bei den Eltern entschuldigt habe und mittlerweile Therapiestunden in Anspruch nehme. Dann redet die Richterin C. ins Gewissen. „Da wird sich einiges ändern in Ihrem Leben“, sagte sie. „Ich sage Ihnen das ganz persönlich, wir bleiben als Tandem zusammen, das heißt: Ich überwache Ihre Bewährung.“ Bleibt C. in den nächsten drei Jahren nicht straffrei, könnte er für ein Jahr und neun Monate in Haft kommen.

Und die Eltern? „Es ist gut, dass es vorbei ist“, sagt die Mutter. „Auch wenn das Urteil sehr unbefriedigend ist“, ergänzt der Vater. „Wir wissen, dass er es nicht vorsätzlich getan hat, aber sein Verhalten nach der Tat erschüttert uns.“

Die Eltern feiern weiterhin seinen Geburtstag

Esther W. und Matthias M. – die Filmcutterin und der Zeichner, beides freie Künstler: 1997 lernten sie sich in Berlin-Mitte kennen, in der Kunstgalerie mit Restaurant, das M. gerade mit Freunden eröffnet hatte. Bald bekam sie ein Jobangebot aus Leipzig, die Media City gewann hier an Bedeutung. Und er ging aus Liebe mit.

Später arbeiteten sie beide für Film und Fernsehen, für die Ermittlerserie SOKO Leipzig. Sie im dunklen Schnittraum, er als Szenenbildner, als Illustrator. 2003 kommt Ruben zur Welt. „Unser größtes Lebensglück“, sagt die Mutter.

Ruben, sagen die Eltern, war ein wissbegieriger, interessierter Mensch. Einer, der zeichnete, malte, rappte. An der Leipziger Waldorfschule würde er jetzt bald Abitur schreiben. Die Eltern sind nach wie vor mit seinem Jahrgang in Kontakt. Seinen Geburtstag feiern sie jedes Jahr am 5. Januar. An seinem Todestag, 39 Tage später, treffen sie sich auch. „Wir stehen eng zusammen“, sagt die Mutter.

„Das waren wir Ruben schuldig“

Gibt es etwas, das den Eltern jetzt Hoffnung macht? Ja, sagt die Mutter, zwei Blechschilder seien das, die es seit einem Jahr am Ranstädter Steinweg gebe. Darauf: Eine große 30 mit rotem Kreis. Beschlossen vom Verkehrs- und Tiefbauamt, erkämpft vom Ökolöwen – und von Esther W. und Matthias M., die eine Petition erarbeiteten, die es bis zum Büro des Oberbürgermeisters schaffte.

„Das haben wir erstritten“, sagt W., ein wenig stolz. Der Prozess, die Petition, die Interviews, all das koste sie und ihren Mann viel Kraft. Aber es spende auch Trost, sagt sie. „Das waren wir Ruben schuldig.“

Von Josa Mania-Schlegel