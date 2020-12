Elterninitiative gestoppt: Corona-Massentest wegen Ausgangsbeschränkungen abgesagt

Markkleeberg

Die aktuelle Entwicklung mit der Allgemeinverfügung des Landkreises und einem weitgehenden Ausgangsverbot stoppt die Bemühungen der Eltern, am derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Rudolf-Hildebrand-Gymnasium allen Schülern einen freiwilligen Massentest anzubieten. Vorgesehen war der am Montag, 7. Dezember.

Elternratsvorstand bedauert Entscheidung

Initiativen jedweder Art, die zu einer Menschenansammlung führen, seien nicht erlaubt, bedauert der Elternratsvorstand. Es gebe einige Ausnahmen, diese seien jedoch auf medizinische Versorgungsleistungen in besonders dringenden Fällen beschränkt, hieß es. Darunter falle der freiwillige Schnelltest, verantwortet durch die Elternschaft, nicht.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir diesen Test für wichtig erachtet hätten, aber die rapide steigenden Infektionszahlen von 228 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen lassen eine weitere ungesteuerte Verbreitung der Covid-19-Infektionen vermuten“, heißt es in dem Anschreiben weiter. „In dieser Konstellation ist die freiwillige Durchführung auf Grund der Verfügung rechtlich nicht gestattet und medizinisch nicht sachgerecht.“

Dank geht an alle Unterstützer

Der Dank des Elternrats gilt den zahlreichen Unterstützern: „Es ist schön zu sehen, dass wir innerhalb kürzester Zeit mit vielen freiwilligen Helfern aus allen beruflichen Bereichen Testgruppen in einem so großen Umfang hätten absichern können. Auch wenn diese Herzensangelegenheit diesmal nicht umzusetzen ist, so hoffen wir auf diese Menge der Unterstützung auch in Zukunft, sollten wir sie einmal wieder benötigen.“

Von Gislinde Redepenning