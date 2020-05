Hort – Leipziger Elternrat wirft Regierung „Infektionsexperiment“ vor

Leipzig

Nicht nur Lehrer sehen den Schulstart am Montag für alle Klassen in Sachsen mit Sorge. Der Stadtelternrat Leipzig sowie der Kreiselternrat haben sich nun ebenfalls mit einem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) gewandt. Dabei geht es allerdings um die Schulhorte. Hintergrund: Anders als in Grundschulen können im Früh- und Späthort keine konstanten Gruppen, die von ausreichend Personal betreut werden, eingerichtet werden. Das haben die Schulbehörden bestätigt – der Früh- und Späthort soll daher in gemischten Gruppen stattfinden. „Wir sehen hier einen enormen Widerspruch zur Allgemeinverfügung, zu dem Nachweis von Infektionsketten und eine überhöhte Risikoinanspruchnahme für unsere Grundschüler“, heißt es in dem Schreiben. Die Hortkinder haben Geschwister in anderen Einrichtungen (wie Kitas und weiterführenden Schulen) sowie Eltern, die auch in Risikoberufen (etwa in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen) arbeiten.

Ausreichend Personal gefordert

Als Beispiel wird dabei eine Grundschule mit 400 Schülern – ca. 19 Klassen – angeführt. Aus jeder Klasse würden zwei Kinder den Frühhort, zwei weitere den Späthort besuchen. Im Unterricht sind diese Kinder in einem Klassenverband ohne Mundschutz, ohne Abstand und sonstige infektionsminimierende Maßnahmen. „Es ist völlig irrsinnig, Lehr- und Erzieherpersonal ganztags mit Nachweisen von Infektionsketten zusätzlich zu belasten, wenn doch augenscheinlich deutlich ist, dass die Früh- und Späthortkinder über den einfachen Weg Kontakt mit allen 400 Kindern, Lehrern und Erziehern haben“, so der Stadtelternrat. Vorgeworfen wird der Regierung, die Kinder einem „ Infektionsexperiment“ auszusetzen. Gefordert wird daher, den Früh- und Späthort auszusetzen oder ausreichend Personal bereitzustellen.

Von Mathias Orbeck