Leipzig

Die Zeit der Mietenexplosion in Leipzig nähert sich nach Ansicht von Branchen-Fachleuten dem Ende. Im Jahr 2020 habe der Anstieg bei den Angeboten für Neubauwohnungen (maximal zehn Jahre alt) aller Größen nur noch vier Cent auf im Mittel 9,04 Euro kalt pro Quadratmeter betragen, erklärte Prof. Kerry Brauer in einem LVZ-Gespräch zum Wohnungsmarkt. 2019 betrug die Zunahme in diesem Segment noch 29 Cent, im Jahr davor sogar 51 Cent, erläuterte die Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig. „Solche Sprünge sind in naher Zukunft kaum mehr zu erwarten“, sagte sie.

„Leipzig hat ein Plateau bei den Spitzenmieten erreicht“, stellte auch Marco Hoffmann fest. Er ist Vorstand der ortsansässigen Real Estate Pilote AG, welche die Immobilien-Datenbank Geomap betreibt. Laut deren Daten habe sich die Höchstmiete im Neubau in den letzten Jahren bei zwölf Euro eingepegelt, so Hoffmann. „Einige Investorenprojekte mussten deshalb ihre Mieterwartungen schon nach unten korrigieren.“

Angebote im Altbau verteuern sich um drei Prozent

Bei den Annoncen für freie Bestandswohnungen (älter als zehn Jahre) werde hingegen nach wie vor draufgesattelt, erläuterte Timo Pinder vom Leipziger Maklerhaus PISA-Immobilien. Auch hier seien aber die Sprünge mit 2,9 Prozent auf 7,19 Euro im Jahr 2020 nicht mehr ganz so groß ausgefallen. Dies liege vor allem am abgeschwächten Einwohnerwachstum der Messestadt. Pinder: „Zuletzt hat sich der Wanderungssaldo bei nur noch 4000 bis 5000 Personen pro Jahr eingependelt. Das ist eine Größe, die der Markt gut aufnehmen kann, weil inzwischen auch viel mehr gebaut wird.“

Bestätigt werden diese Trends durch neueste Zahlen des renommierten Forschungsinstituts Empirica. Demnach haben sich die Angebotsmieten für Neubauwohnungen in der Stadt Leipzig seit 2017 kaum noch verändert. Damals lagen sie bei 10,75 kalt pro Quadratmeter, Ende 2021 waren es 10,66 Euro. Hingegen legten die Offerten für Bestandswohnungen im gleichen Zeitraum von 6,45 Euro auf 7,63 Euro kräftig zu. Die Daten von Empirica gelten allerdings nur für Wohnungsgrößen von 60 bis 80 Quadratmetern. Deshalb weichen sie von den Angaben bei Geomap oder PISA ab: Dort werden alle Wohnungsgrößen erfasst.

So viel Kaltmiete wurde in den vergangenen Jahren für freie Wohnungen in Leipzig verlangt. Die Zahlen stammen vom Forschungsinstitut Empirica, beziehen sich auf Annoncen für Quartiere zwischen 60 und 80 Quadratmetern. Ausgewiesen wird in der Grafik die Kaltmiete pro Quadratmeter – jeweils im letzten Quartal eines Jahres. Quelle: Frank Wolter / André Kempner

Gemittelt über alle Baualtersklassen haben die Angebotsmieten in Leipzig jetzt erstmals seit langer Zeit die Preise von Dresden übertroffen. Nach den Empirica-Zahlen legten die Offerten für freie Wohnungen in der sächsischen Landeshauptstadt im Jahr 2021 nur noch um einen Cent auf 7,50 Euro pro Quadratmeter zu. In Leipzig ging es unterdessen um 36 Cent auf 7,63 Euro hinauf. Dresden hatte in den beiden letzten Jahren jeweils rund 1000 Einwohner verloren. Neubau-Quartiere sind an der Elbe noch immer etwas teurer als an der Pleiße, Altbauten hingegen mittlerweile günstiger.

Markkleeberg hat die höchsten Mieten in Sachsen

Die höchsten Preissprünge in Sachsen verzeichnete 2021 das Leipziger Umland. Im Landkreis Nordsachsen kletterten die Angebotsmieten über alle Altersklassen laut den Empirica-Daten um 46 Cent auf 6,49 Euro pro Quadratmeter, im Landkreis Leipzig um 47 Cent auf 6,39 Euro. Wissenschaftlerin Brauer führte das vor allem auf die Wanderungsgewinne zurück, die das Umland seit 2016 gegenüber der Messemetropole erziele.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am teuersten sind die Mieten im Freistaat gegenwärtig in der Stadt Markkleeberg. Von 2014 bis 2020 schnellten die Angebote im Bestand dort um 35,6 Prozent auf im Mittel 7,50 Euro kalt pro Quadratmeter empor, erklärte PISA-Chef Pinder. Der Anstieg habe damit höher als in Leipzig gelegen. Markkleeberg verzeichnet schon länger die höchsten Haushaltseinkommen in Sachsen.

Von Jens Rometsch