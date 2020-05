Leipziger Gastro-Szene geht es langsam an

Leipzig

Schweinshaxe, Rindsroulade, Kartoffelsuppe, Quarkkäulchen, Klöße und Spargel. Nach acht Wochen Corona-Pause brutzeln in vielen Leipziger Gasthäusern ab Freitag vor allem die Klassiker wieder in Töpfen, Pfannen und Öfen. Allerdings längst nicht alle, die sonst auf den Speisekarten stehen. Und auch noch nicht in allen Restaurants und Kneipen. Wenn man sich umhört, ist der Tenor einhellig: „Es ist gut, dass es wieder losgeht.“ So drückt es Christian Laube vom Thüringer Hof aus. „Aber“, schränkt Josef Hutter vom Mückenschlösschen ein: „Wir gehen es langsam an.“ In die Freude mischt sich ein gehöriger Schuss Vorsicht.

Eine Checkliste mit 45 Regeln hat der sächsische Ableger des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) für seine Mitglieder erstellt – und bei der Staatsregierung damit Anklang gefunden. Ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Gästegruppen ist festgelegt. Die Mitarbeiter müssen Schutzmasken tragen und in den Hygiene-Vorgaben geschult sein. Auf den Toiletten zeigen Piktogramme an, wie viel anderthalb Meter sind. In „regelmäßigen Reinigungszyklen“ muss überall durchgewischt werden. Barbetrieb und Spielecken für Kinder sind verboten. Und vieles mehr.

„Auf Dauer schaffen wir es nicht – mit halber Kraft und vollen Kosten“

„Wir erkennen das Bemühen an“, lobt Carl Pfeiffer. Von seinen vier Läden öffnet am Freitag zwar noch keiner, dafür drei am Montag: Volkshaus, Killiwilly und Kaiserbad; die Luise bleibt wegen Renovierungsarbeiten zu. „Wenn die Spielregeln nur ein Mµ schwieriger wären, würden wir gar nicht aufmachen“, sagt er. Mit mehr als hundert Kollegen tausche er sich regelmäßig in einer Chatgruppe aus, erzählt Pfeiffer. „Wir sind uns alle einig: Auf Dauer schaffen wir es nicht – mit halber Kraft und vollen Kosten.“

„Bitte einzeln eintreten!“ René Stoffregen bereitet die Eröffnung der Mephisto-Bar vor. Auerbachs Keller bleibt dagegen noch bis 21. Mai geschlossen. Quelle: André Kempner

„Wir machen auf, damit wir wieder am Markt präsent sind“, sagt auch René Stoffregen. „Selbst wenn es zunächst ein Minusgeschäft bleiben wird.“ Stoffregen ist Geschäftsführer von Auerbachs Keller. Das Traditionshaus bleibt noch bis einschließlich Himmelfahrt geschlossen. Stattdessen taste man sich mit der Mephisto-Bar ab Freitag wieder langsam heran. Unter den jetzigen Bedingungen passen dort allenfalls zehn Gäste auf einmal hinein, plus Freisitz in der Mädler-Passage.

„Die Richtlinien sind nachvollziehbar und realisierbar“

In Auerbachs Keller fallen im Betriebsfall allein 350 Euro Stromkosten pro Tag an, rechnet Stoffregen vor. Und selbst wenn weit weniger Gäste zu erwarten seien als die 600, die in normalen Zeiten in den Saal passen, werde er doch die Hälfte seiner 100 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen. „Wir brauchen die Touristen, damit sich das rentiert. Aber die gibt es ja noch nicht.“ Seinem Verband sei er gleichwohl dankbar: „Der Dehoga hat für uns Richtlinien durchgesetzt, die nachvollziehbar und realisierbar sind.“ In einigen Bundesländern müssen Betreiber dagegen Namen und Adressen ihrer Gäste erfassen – vermutlich mit abschreckender Wirkung. „Das bleibt uns erspart.“

Die erlaubte Kapazität wird aber auch im Thüringer Hof, der am Freitag, 11.30 Uhr, wiedereröffnet, nicht unbedingt wirtschaftlich sein. Mit etwa einem Viertel der sonst üblichen rund 300 Plätze drinnen und draußen kalkuliert Christian Laube. Seine Mitarbeiter teilt er dafür in drei Teams auf, die sich in den folgenden Tagen nie anders mischen dürfen. „Damit im Fall einer Infektion nicht alle auf einmal in Quarantäne müssen“, erläutert er.

Tischerücken ist angesagt: Frank Wiegand und Desireé Fischer bereiten die Eröffnung des Restaurants im Bayerischen Bahnhof vor. Quelle: André Kempner

Im Bayerischen Bahnhof sind zwei Service-Mitarbeiterinnen bereits seit Anfang der Woche wieder im Dienst. „Es gibt einiges vorzubereiten“, erklärt Verkaufsleiterin Desireé Fischer. Bevor es am Freitag um 12 Uhr losgeht, gilt es, zusätzliche Schilder anzubringen, Laufwege festzulegen und alle Gläser zu spülen nach der langen Pause. Die Tische sind so aufgebaut, dass trotz Abstandsregeln immerhin 180 Gäste Platz finden, nur 20 weniger als sonst. Weitere 200 im Biergarten, in den sonst 400 Menschen passen.

Ordnungsamtsleiter Helmut Loris kündigt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Kontrollen an, ob die Gasthäuser individuelle Hygieneschutz-Konzepte ausgearbeitet haben, die in Einklang mit der Dehoga-Liste stehen. Und ob sie die Regeln auch umsetzen. Den „Hinweisen Dritter“ werde ebenfalls nachgegangen, so Loris.

„Nach zwei, drei, vier Bieren sieht man die Dinge nicht mehr so eng“

Da will Stine Täubert von der Craft-Beer-Bar Dr. Hops lieber noch ein paar Tage beobachten, wie es anderswo läuft. „Wahrscheinlich öffnen wir Himmelfahrt – aber bewirten nur draußen“, kündigt sie an. Der Weg zur Toilette führt hier über eine enge Treppe nach unten. „Dort wird sich immer nur ein Gast aufhalten dürfen.“ Überdies wolle man vermeiden, dass sich doch mal ein Biertrinker am Tresen festquatscht, was ja verboten ist. „Selbst vernünftige Leute sehen die Dinge nach zwei, drei, vier Bieren nicht mehr ganz so eng. Wir müssen aufpassen.“

Macht das Mückenschlösschen am Freitag auf oder nicht? Am Donnerstag wusste es Wirt Josef Hutter noch nicht. Aber die Vorbereitungen laufen. Quelle: André Kempner

Josef Hutter wusste am Mittwoch noch nicht, ob er sein Mückenschlösschen wirklich am Freitag öffnet – und wie lange das dann so bleibt. „Die Gäste müssen zeigen, dass sie es wollen“, sagt er. Er ist sich keineswegs sicher: „In einem Restaurant geht es ja nicht allein darum, gut zu essen. Atmosphäre, Genuss, Lebensfreude sind ebenso wichtig.“ Ob sich trotz Abstandspflicht, Barverbot und maskierten Kellnerinnen ein Wohlgefühl einstellt? Die kommenden Tage und Abende werden das erst zeigen müssen.

Von Mathias Wöbking