„Wirklich? Wusste ich noch nicht. Ich wollte gerade bei Google nachschauen, ob ich mich überhaupt testen lassen muss, bevor ich ins Café gehe“, sagt Sarina Leibig überrascht. Die Studentin wartet am Mittwochmorgen wie eine Hand voll andere vor dem Schnelltestzentrum auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz auf ihr Ergebnis. Nötig wäre das an diesem Tag für sie tatsächlich nicht gewesen: Seit zwei Wochen unterschreitet Leipzigs Sieben-Tage-Inzidenz durchgängig die kritische Marke von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Mittwoch lag sie bei 12,5. In vielen Bereichen, darunter Einzelhandel, Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen entfällt damit in der Messestadt die Testpflicht.

Sarina Leibig am Testzentrum am Wilhelm-Leuschner-Platz muss sich weiterhin für ihre Arbeitsstelle testen lassen. Quelle: Nora Börding

Bereut hat die 26-Jährige Studentin den Test aber nicht: „Ich habe noch einen Zweitjob, da müssen wir eh zwei Mal in der Woche getestet werden. Außerdem macht es ja weiter Sinn, wenn man Menschen trifft, die noch nicht geimpft sind oder denen es einfach wichtig ist.“ Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz haben sich die jüngsten Lockerungen am Morgen trotzdem direkt bemerkbar gemacht. „Na, klar. Es ist deutlich weniger los. Gestern ging es noch“, sagt Josephine Volklandt. Die 24-jährige Junior-Chefin leitet mit ihrem Vater das Testzentrum.

Beim Testzentrum am Wilhelm-Leuschner-Platz war am Mittwoch bereits viel weniger los als in den vergangenen Wochen. Quelle: Nora Börding

Für sie bedeute der Wegfall der Pflicht in erster Linie finanzielle Einbußen: „Ob es sich unter diesen neuen Bedingungen für uns noch lohnt, müssen wir erst mal abwarten und durchrechnen. Fest steht, dass wir jetzt weniger Personal brauchen.“ Aber auch unabhängig von der Wirtschaftlichkeit löse die Lockerung bei ihr Bedenken aus: „Die Zahlen werden wieder steigen. Da bin ich mir sicher. Das geht alles zu schnell gerade. Ich glaube, dass Testen spätestens im Herbst wieder zur Pflicht wird.“

Josephine Volklandt ist Junior-Chefin des Testcenters am Wilhelm-Leuschner-Platz. Sie rechnet damit, dass in den kommenden Tagen immer weniger Menschen kommen werden. Quelle: Nora Börding

In der City überwiegt derweil die Erleichterung. Die Freisitze der Restaurants und Cafés sind schon am Vormittag gut besucht, so auch beim „Spizz“ im Barfußgäßchen. Dort genießt Rui Dias Kaffee, Ei und Marmelade: „Das ist doch cool. Für mich besonders. Als Gast natürlich und weil ich in der Trattoria Dolce Vita als Kellner arbeite“, sagt der 28-Jährige. „Klar, wir haben alle gerade ein großes Problem und müssen gemeinsam etwas dagegen machen. Deswegen habe ich Verständnis für die Maßnahmen.“ Dennoch, schwieriger sei seine Arbeit im Restaurant durch die Testpflicht definitiv gewesen: „Wir mussten ja auch immer fragen, ob die Gäste zu einem Haushalt gehören. Das macht man eigentlich nicht und das ist wirklich unbequem.“

Rui Dias beim Frühstück am Leipziger Markt. Er profitiert doppelt vom Wegfall der Testpflicht – als Gast im „Spizz“ und Kellner in der Trattoria Dolce Vita. Quelle: Nora Börding

Auch Henrik Dantz, der als Geschäftsführer drinnen den Laden schmeißt, sieht in der gestrichenen Testpflicht vor allem eine Erleichterung: „Jede Einschränkung weniger bedeutet weniger Aufwand.“ Zwar müsse sein Team weiter die Kontaktverfolgung sicherstellen, aber weil die negativen Testergebnisse nicht mehr kontrolliert werden, könne er pro Tag etwa zehn Arbeitsstunden einsparen. Beurteilen wolle er den nächsten Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht: „Ich bin kein Fachmann, habe ja auf die Entscheidungen keinen Einfluss und muss mich sowieso an die Regeln halten.“

Henrik Dantz, Geschäftsführer im "Spizz" freut sich, dass nun auch wieder mehrere Haushalte spontan bedienen kann. Quelle: Nora Börding

Lang genug und penibel haben sie und ihr Team die Testpflicht umgesetzt, ist sich Sabine Motz, Salonleiterin im Friseurladen „Kammpus Strese“, sicher: „Jetzt ist es an der Zeit. Die Leute werden langsam verrückt. Außerdem tragen wir ja weiterhin zehn Stunden am Tag die FFP2-Maske und haben strenge Hygieneregeln.“

Deshalb sei es wahrscheinlicher, sich im Supermarkt anzustecken als bei ihnen im Laden, sagt Friseur Michael Schlorff. Er ist froh, sich nun wieder auf seine Kernkompetenzen, die Haare seiner Kundinnen und Kunden, konzentrieren zu können. „In den vergangenen Wochen waren wir ja zusätzlich dafür da, um zu erklären, was eigentlich gilt und was nicht.“

Das sei teilweise mit großem Aufwand verbunden gewesen: „Wir müssen ja auch alles recherchieren, weil sich ständig etwas ändert und wir dann nicht direkt informiert werden.“ Bei aller Erleichterung ist Schlorff aber auch in einer Sache sicher: „Das war es noch nicht mit der Pandemie. Im Herbst können wir uns alle warm anziehen!“

