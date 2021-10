Leipzig

Ab Montag sind die kostenfreien Corona-Schnelltests in Sachsen vorerst Geschichte. So schreibt es die neue Testverordnung des Bundes vor. Zur relativ kleinen Gruppe derer, die weiterhin Anspruch haben, gehören unter anderem Kinder unter zwölf Jahren und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden konnten – wie Kathrin Wernecke, die sich wenige Tage vor der Umstellung im Testzentrum auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz testen ließ: „Ich bin schwanger und die Impfempfehlung für Schwangere kam erst vor kurzem heraus. Deswegen bin ich ungeimpft. Da es eine Übergangsfrist gibt, kann ich mich aber verlängert testen lassen. Mich persönlich trifft es deshalb erstmal nicht und wenn das Kind da ist, werde ich mich impfen lassen.“

Kathrin Wernecke (30) gehört zu der Gruppe, die vorerst nicht für die Schnelltests bezahlen muss. Quelle: Philip Fiedler

Viele andere, die ein negatives Ergebnis brauchen, um ins Kino oder ins Restaurant gelassen zu werden, müssen dies künftig aus eigener Tasche bezahlen. Davon hält Damian Meyer wenig: „Ich sehe keinen Grund dafür, dass man die selbst bezahlen sollte.“ In den sauren Apfel wird er dennoch beißen: „Ich brauche die negativen Ergebnisse auch für das Fitnessstudio und bin Sportstudent. Das muss ich mir dann irgendwie leisten.“

Damian Meyer (22) muss künftig für seine Tests bezahlen. Quelle: Philip Fiedler

Wer wie der 22-Jährige die finanzielle Zusatzbelastung tatsächlich in Kauf nehmen wird oder stattdessen doch zur Impfung greift oder gar auf viele Bereiche des öffentlichen Lebens verzichtet, ist noch unklar – auch weil bisher wenig über die neue Testrealität bekannt ist.

Testzentren wägen ab

Laut Tobias Sack vom Unternehmen „Dein Testzentrum“, das neben Chemnitz und Dessau auch drei Zentren in der Messestadt betreibt, sollen alle Standorte vorerst geöffnet bleiben. Ob sie auch nach der Umstellung noch wirtschaftlich sind, müsse sich zeigen – vieles hängt dabei vom veranschlagten Preis ab. Sack gegenüber LVZ.de: „Der Test wird wohl irgendwas zwischen 20 und 35 Euro kosten. Wir arbeiten gerade noch an der technischen Umsetzung, deswegen wurde die finale Preisentscheidung noch nicht getroffen.“ Und damit ist er nicht allein.

Benjamin Stark, Betreiber des „EFG Brühl 67“, kann ebenfalls noch nicht sagen, wie viel die Schnelltests künftig in seinem Testzentrum kosten werden: „Das wird sich im Laufe der ersten Wochen sicher noch regulieren. Ich rechne mit einem gewissen Konkurrenz-Kampf.“

Während die einen abwägen, wie sie ihr Geschäft mit den Tests künftig rentabel gestalten, überlegen andere, ob sie überhaupt weitermachen sollen. „Wir bauen gerade um und könnten ohnehin erst in etwa zwei Wochen wieder öffnen“, sagt Frank Werner, der das Testzentrum vor dem Obi-Baumarkt in der Brandenburger Straße betreibt. Er wolle sich die Entwicklung in den kommenden Tagen anschauen und dann eine Entscheidung treffen.

Kommunale Testzentren sollen offen bleiben – andere schließen

Selbige ist laut Informationen der Stadt Leipzig bei den Testzentren in der Konsum-Zentrale, im Kulturhof Gohlis, in der Königshauspassage, beim Testzentrum Lindenau sowie beim Testcenter im Fernbus-Terminal am Hauptbahnhof längst gefallen. Aus „wirtschaftlichen Gründen“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage von LVZ.de, wird hier zum 11. Oktober geschlossen. Gleiches gilt für das Bürgertestzentrum am Rabensteinplatz sowie das Testzentrum „KarLi 12“ in der Südvorstadt – „Wir haben am Sonntag das letzte Mal geöffnet“, verriet dort einer der Mitarbeiter.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiter in Betrieb bleiben hingegen die kommunalen Testzentren im Petersbogen, im Robert-Koch-Klinikum in Grünau sowie das Testzentrum „Bike-In“ auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Darauf setzt auch Paulina Wierzbowski: „Ab nächster Woche, wenn ich einen Test brauche, dann zahle ich den auch.“ Für die Preiserhebung hat die 36-Jährige Verständnis: „Ich persönlich finde das nur fair, denn irgendwie muss es einen Vorteil geben für die Leute, die sich im Vorfeld für die Impfung entschieden haben.“

Paulina Wierzbowski (36) findet es fair, dass die Schnellzests künftig etwas kosten. Quelle: Philip Fiedler

Marvin Waurick ist sich da nicht so sicher: „Auf der einen Seite finde ich es richtig, um mehr Leue davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen“, sagt der 19-Jährige. „Auf der anderen Seite, für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen – ob es deren Überzeugung ist oder nicht – finde ich es ein bisschen schwierig.“ Für den 19-Jährigen selbst dürfte die Umstellung bei den Tests nur noch selten noch eine Rolle spielen: „Ich brauche mich nicht mehr testen lassen, ich bin dann praktisch mit der Impfung durch.“

Marvin Waurick (19) hat bald einen vollen Impfschutz. Quelle: Philip Fiedler

Dass immer weniger Sachsen wegen ihres vollen Impfschutzes regelmäßig einen Corona-Test brauchen, dürfte die Sorgen der Center-Betreiber noch verstärken. Einen finanziellen Anreiz für private Anbieter, um weiterhin ein breites Netz an Testmöglichkeiten gewährleisten zu können, ist bisher nicht geplant, heißt es aus dem Rathaus. Man stehe aber sowohl den Teststellenbetreibern als auch Antragstellern für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Aus einer Übersicht der Stadt geht hervor, dass aktuell noch knapp über 100 Teststellen in der Messestadt zur Verfügung stehen – darunter viele Apotheken, deren Testbetrieb mit deutlich weniger finanziellem und organisatorischem Aufwand fortzusetzen sein dürfte. Wie viele Testzentren auch nach den ersten Wochen auf dem freien Markt noch geöffnet sind, wird sich zeigen.

Von Anton Zirk/Philip Fiedler