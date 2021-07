Leipzig

Jetzt also doch: Nachdem es vor einigen Wochen aus der Leipziger Club-Branche noch hieß, man wolle mit der Öffnung der Indoor-Bereiche aufgrund diverser Unsicherheiten noch bis in den Herbst warten, gab die Distillery nun bekannt, am Samstag ihre Pforten zu öffnen. Und das für einen ganz normalen Club-Abend – oder zumindest das, was man in Corona-Zeiten unter „normal“ verstehen kann.

Heißt konkret: Rein kommt nur, wer per digitalem Impfpass seine Immunität nachweisen kann, bereits genesen ist oder einen tagesaktuellen, beglaubigten negativen Schnelltest vorlegen kann. Im Club gelten dann weder Maskenpflicht noch Abstandsgebot. Möglich wird das durch die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung, die dies unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von zehn erlaubt.

„Wir wollen die Chance dafür jetzt nutzen, weil es derzeit einfach möglich ist“, sagt Distillery-Chef Steffen Kache, der auf das kleine Zeitfenster verweist, in dem ein solcher Betrieb möglich ist. Denn sollte die Inzidenz wieder über zehn steigen, was angesichts der Delta-Variante nicht unwahrscheinlich ist, greifen wieder Masken- und Abstandspflicht. „Und das geht in einem Club einfach nicht.“

Ausschließlich Abendkasse

Los geht es um 24 Uhr, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, und das auch nur limitiert. „Die Kapazität wird nur etwa zur Hälfte ausgereizt. Die Anzahl der Gäste wird in etwa dem unserer Modellversuche entsprechen“, so Kache. Bei zwei Partys im Rahmen des Modellprojekts „Reallabor // Kultur“ wurden jeweils 200 Personen in die Distillery gelassen. Vor Ort wird es am Samstag zudem die Möglichkeit geben, einen Schnelltest zu machen. Kache hofft derweil darauf, dass ein Großteil der Gäste aus Geimpften besteht, weil das die größte Sicherheit biete. Und er ergänzt: „Wir wollen auch mit Blick auf die Situation auf der Sachsenbrücke ein Angebot für die Leute schaffen.“

Nun also doch: Steffen Kache von der Distillery lädt am Samstag zur Indoor-Party ein. Quelle: Dirk Knofe

Eine Alternative tut sich derweil im Osten der Stadt auf: Auch der Skyclub in der Riesaer Straße lädt am Samstag ab 22 Uhr zum Feiern im Außen- und Innenbereich ein. Hier ist ein negativer Schnelltest ebenfalls Pflicht oder kann vor Ort noch gemacht werden.

Von Christian Neffe