Leipzig

Am Leipziger Ostplatz wirbeln nun wieder die Bagger. Gleich neben der Kreuzung Prager Straße/Johannisallee wird die Baugrube für das geplante Ostforum aus drei Gebäuden, gemeinsamen Campus und Tiefgarage ausgehoben. „Das beinhaltet Erdarbeiten und Spezialtiefbau“, erklärt Vincent Pfeifer, Sprecher der Adler Group.

Entstehen sollen 14.500 Quadratmeter Gewerbeflächen in einem Elf- und einem Siebengeschosser direkt an der Prager Straße. Die Dächer werden begrünt. Ebenerdig ist Einzelhandel vorgesehen. In Richtung der Kleingärten im Johannistal kommt noch ein Fünfgeschosser mit 50 Wohnungen hinzu. Voraussichtlich werde das fast 70 Millionen Euro teure Vorhaben im Frühjahr oder Sommer 2023 fertig, so Pfeifer. Dann solle auch die Endlos-Baustelle nebenan erfolgreich abgeschlossen sein.

Die Endlosbaustelle – das ist das frühere Technische Rathaus in der Prager Straße 20-28. Seit über anderthalb Jahren tut sich dort nicht mehr viel. Erst hatte ein politisch motivierter Brandanschlag auf Baukräne am 3. Oktober 2019 für erhebliche Behinderungen gesorgt. Die Täter sind bis heute nicht geschnappt. Dann stieg der bekannte Bauunternehmer Christoph Gröner im März 2020 aus jener Firma aus, die unter anderem das Technische Rathaus mit 280 Wohnungen und 4300 Quadratmetern Gewerbeflächen im Sockelgeschoss sowie das benachbarte Ostforum realisieren wollte. Schließlich kam auch noch Corona obendrauf.

Branchengigant Adler übernimmt fünf Projekte

Inzwischen haben sich die Dinge aber neu sortiert. In Leipzig gingen dabei fünf größere Projekte an den Entwickler Consus Real Estate, der mittlerweile zum Branchengiganten Adler Group gehört. „Am ehemaligen Technischen Rathaus werden momentan vor allem Planungsmaßnahmen durchgeführt“, berichtete Pfeifer. Es bleibe dabei, dass der Baukörper aus DDR-Zeiten große Einschnitte erhält, durch die vier Türme zum Wohnen entstehen. Investitionsvolumen: 95 Millionen Euro.

Nach der Übernahme durch die Adler Group seien Evaluierungen bei einigen Projekten nötig geworden, bat der Sprecher um Verständnis für Verzögerungen. Mittlerweile liefen aber überall die Bau- oder Planungsarbeiten weiter. So gehe das Neubauensemble „Magnolia“ in Eutritzsch (an der Ecke Hamburger/Dessauer Straße) samt Tiefgarage gerade auf die Ziellinie. „Die 187 Wohnungen, Fenster und Fassaden sind bereits zum großen Teil fertig.“ Bis zum Jahresende sollen alle Restarbeiten erledigt sein. Investvolumen: 39 Millionen Euro.

Ein großer Teil des Eutritzscher Neubau-Ensembles „Magnolia“ an der Dessauer und Hamburger Straße wurde speziell für Senioren konzipiert. Noch dieses Jahr sollen alle 187 Wohnungen bezugsfertig werden. Quelle: Andre Kempner

Im Graphischen Viertel habe die Adler-Group jüngst Arbeiten am Projekt Quartier Kreuzstraße gestartet (zwischen Ludwig-Ehrhard- und Lange Straße, mit Tiefgarage, 52 Millionen Euro). „Voraussichtlich bis zum Sommer 2023 werden dort 192 Wohneinheiten sowie 890 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen.“ Für einen Neubau mit 24 Wohnungen an der Ecke Arthur-Hoffmann-/Arno-Nitzsche-Straße (acht Millionen Euro) in Connewitz liege die Baugenehmigung vor, fänden derzeit aber noch Detailplanungen statt.

Richtfest für „Mansfeld Hallen“ in Paunsdorf

Gröner ist mit Adler nicht mehr verbandelt, in Leipzig gleichwohl mit seiner neuen Holding Gröner Group sowie dem dazugehörigen Projektentwickler CG-Elementum weiterhin höchst aktiv. Erst an diesem Mittwoch begrüßte er über 100 Handwerker zum Richtfest für die „Mansfeld Hallen“ in der Riesaer Straße. Die denkmalgerechte Sanierung dieser völlig maroden, früheren Fabrik „Chn. Mansfeld“ hatte im Sommer 2020 begonnen. Einst wurden dort Maschinen zur Papierverarbeitung, auch Schreibmaschinen hergestellt.

Für die gewaltigen „Mansfeld Hallen“ an der Riesaer Straße in Paunsdorf hat die Unternehmensgruppe von Christoph Gröner am Mittwoch Richtfest gefeiert. Quelle: CG-Elementum

Auf 9000 der 14.000 Quadratmeter Nutzflächen öffnet schon bald ein Innovations- und Ausbildungszentrum der CG-Elementum. Dazu gehören Lehrwerkstätten, Schulungsräume und Apartments für 42 Jugendliche, außerdem Bereiche zur seriellen Vorfertigung von Ausbauelementen wie Wand- und Bodenbeläge. Die übrigen Flächen in der traditionsreichen Paunsdorfer Fabrik stehen für Gewerbe- und Büromieter zur Verfügung, hieß es bei der Veranstaltung.

Von Jens Rometsch