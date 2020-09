Leipzig

Die Stadtwerke kommen beim klimagerechten Umbau ihrer Erzeugungsanlagen voran: In Möckern und Lausen gewinnen zwei neue Blockheizkraftwerke (BHKW) an Kontur, die dezentral Wärme und Strom erzeugen sollen. Im künftigen BHKW Nord-West in der Diderotstraße wurden jetzt die beiden Herzstücke – Module aus Motor, Generator und Wärmetauscher – angeliefert und mit zwei großen Kränen ins Gebäude gehoben. Im ersten Quartal 2021 sollen auf dem ehemaligen Heizwerk-Standort des Unternehmens zwei gasbetriebene Gasmotoren mit einer thermischen Leistung von jeweils 4,5 Megawatt und einer elektrischen Leistung von ebenfalls 4,5 Megawatt in Betrieb genommen werden, die den Stadtteil sicher und ökologisch mit Strom und Wärme versorgen. Die tonnenschwere Anlage bekommt noch eine „Schwester“ – denn seit Januar entsteht in Lausen auf dem Gelände der Stadtwerke in der Gerhard-Ellrodt-Straße 144 das BHKW West mit gleicher Leistungsstärke.

Bund fördert in Millionenhöhe

Möglich wurden diese Investitionen, weil die Stadtwerke Förderungen nutzen. „So ein Projekt wäre ohne Fördermittel weit weniger wirtschaftlich“, erklärt Alexander Jahr, Projektleiter bei den Stadtwerken. Insgesamt kosten die beiden Anlagen in Möckern und Lausen 16,6 Millionen Euro.

Beide Projekte sind Bestandteile der Leipziger Energiewende, deren wichtigster Bestandteil das derzeit an der Bornaischen Straße 120 entstehende neue Heizkraftwerk Süd werden soll. Nach Unternehmensangaben ist es als „sauberstes Gaskraftwerk der Welt“ konzipiert. Aktuell sind für das 170-Millionen-Projekt 150 von geplanten 450 Pfählen in den Untergrund gebohrt. Am Donnerstag begannen die Arbeiten für das Ausheben und die Schalung des Turbinenfundaments.

Das Großprojekt soll mit weiteren Anlagen der dezentralen Energieerzeugung ergänzt werden. „Wir produzieren den Strom und die Wärme jetzt dort, wo sie gebraucht werden – in den Stadtteilen“, skizziert Thomas Brandenburg das Konzept, das hinter Leipzigs Energiewende steht. Da politisch beschlossen ist, dass die Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden, gebe es für diesen Wandel keine Alternative. „Wir speisen unseren Strom und unsere Wärme künftig nicht mehr an einem zentralen Punkt ein, sondern an vielen kleinen Punkten“, so der Abteilungsleiter des Aufbaustabs neue Kraftwerke. Bislang bezieht Leipzig seine Fernwärme zu großen Teilen aus dem Kohlekraftwerk Lippendorf und erzeugt seinen Strom im Heizkraftwerk Nord an der Eutritzscher Straße.

Zu den dezentralen Energieversorger-Punkten zählen auch Biomasse- und Solarthermie-Anlagen, die derzeit in der Projektionsphase sind. Beide Anlagen sollen im Stadtgebiet entstehen; eine trägt den Projektnamen „West“, die andere „Süd“. Wo sich die Standorte genau befinden, will das Unternehmen noch nicht verraten. Aber in der Regel wird auf alten Standorten der Stadtwerke investiert. „Wir wollen, dass beide Projekte bis Ende 2022 konkret in der Umsetzung sind“, sagt Abteilungsleiter Brandenburg.

CO2 hat Auswirkungen auf die Preise

Weitere „kleine Punkte“ der künftigen Energieerzeugung sind die BHKW’s. Insgesamt betreiben die Stadtwerke nach der Inbetriebnahme des BHKW Nord-West und des BHKW West sechs solcher Anlagen auf Basis der Gasmotorentechnologie. „Sie besitzen einen enorm hohen Wirkungsgrad von knapp 93 Prozent“, erklärt Projektleiter Jahr. „Bei Bedarf haben wir sie innerhalb von vier Minuten unter Volllast am Netz.“

Die Energiewende hat durch den Anstieg der CO2-Bepreisung auch Auswirkungen auf die Strom- und Fernwärmepreise der Stadtwerke. „Durch hocheffiziente Anlagen minimieren wir den CO2-Ausstoß und können unter den aktuellen Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass die Preise stabil bleiben“, sagt Brandenburg. So werde der CO2-Preis durch die Produktion in umweltfreundlichen Anlagen deutlich geringer sein als die Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk. „Energie wird in Deutschland dennoch teurer werden“, glaubt der Abteilungsleiter. „Die Frage ist nur, wie viel teurer.“ Leipzig sei mit seiner neuen Erzeugungsstruktur gut aufgestellt, um den CO2-Anteil am Preis möglichst gering zu halten.

Von Andreas Tappert