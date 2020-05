Immer mehr Engpässe bei Medikamenten: Selbst Narkosemittel sind jetzt knapp

Leipzig

Ob Schmerzmittel, Antibiotika oder Blutdrucksenker, überall gibt es derzeit Engpässe, die durch die Corona-Krise noch verschärft worden sind. Selbst Impfstoffe und Narkosemittel werden knapp, sagt Sachsens oberster Apotheker, Friedemann Schmidt (56), im Gespräch mit der LVZ.

1000 Medikamente von Lieferproblemen betroffen

Über 400 Medikamente sind laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medikamente derzeit nicht verfügbar. Vor wenigen Monaten waren das nur 300. Die Zahl der tatsächlich nicht vorhandenen Medikamente sei aber noch höher, sagt Schmidt, der sowohl Präsident der Landesapothekerkammer Sachsens als auch der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ist. Insgesamt seien über 1000 Medikamente von Lieferschwierigkeiten betroffen, weil es sie entweder gar nicht, nicht in der verordneten Stärke oder der gewünschten Packungsgröße gibt.

Friedemann Schmidt (56), Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Quelle: ABDA/Peter van Heesen

„Bei Schilddrüsenmedikamenten wie L-Thyroxin müssen wir häufig von einem Hersteller zum anderen springen“, berichtet Schmidt aus seinem Alltag als Inhaber Leipziger Seume-Apotheke. Dieser Wechsel sei nicht günstig für die Patienten, weil sie meist auf ein Medikament gut eingestellt sind. „Manchmal müssen die Kunden dann stärkere Tabletten teilen oder von schwächeren mehrere nehmen“, erzählt er von den täglichen Versuchen der Apotheker, eine Lösung zu finden. „Wenn die Patienten rechtzeitig kommen und noch etwas Vorrat zu Hause haben, gibt uns das mehr Zeit, etwas Passendes zu finden“, ist sein Rat.

Bei Blutdrucksenkern wie Valsartan und Candesartan gebe es nach wie vor ebenfalls Lieferprobleme. Das sei noch eine Folge der früheren Verunreinigungen des Grundstoffs, der aus Indien und China komme.

Ausfall von Narkotika hat fatale Folgen

Deutschlands Apothekerchef bestätigt auch die Klagen von Anästhesisten in Kliniken, dass es jetzt eng wird bei den Narkosemitteln. „Es geht um die Wirkstoffe Propofol und Midazolam“, erklärt er. Diese Narkotika werden beispielsweise angewandt bei Darm- oder Magenspiegelungen. Doch, so erklärt der Apotheker, die Medikamente, die gleichzeitig schmerzhemmend und Narkose auslösend sind, werden verstärkt gebraucht in der Intensivmedizin. „Im Zuge der Corona-Krise haben sich die Intensivstationen bevorratet mit diesen Medikamenten. Wir rechnen ja nach wie vor mit einem starken Anstieg der Patientenzahlen auf diesen Stationen“, hat er volles Verständnis für die Bevorratung. „Denn ein Intensivbett mit Beatmungsanlage kann ohne die nötigen Arzneimittel auch nicht genutzt werden.“

Aber Schmidt beschreibt auch eine fatale Folge dieses Medikamentenausfalls: „Da diese Narkotika einfach nicht zur Verfügung stehen, muss dann tatsächlich im Sinne einer Triage von den Anästhesisten entschieden werden, wer das Medikament bekommt und wer nicht. Das ist eigentlich eine unwürdige Situation.“ Es gebe weltweit nur sehr wenige Hersteller dieser Narkotika, so dass die Lieferprobleme eine große Auswirkung haben. Die Engpässe gerade bei Propofol gab es schon länger, sie wurden durch Corona verschärft, so Schmidt.

Selbst beim Wald- und Wiesen-Schmerzmittel herrscht Mangel

Bei den Schmerzmitteln sieht es nicht besser aus. „Dass ein Wald- und Wiesen-Schmerzmittel wie Paracetamol nicht lieferbar ist, haben wir noch nie erlebt“, fasst er sich an den Kopf. Zum einen gab es schon Ende vergangenen Jahres einen Engpass bei einer Grundsubstanz von Paracetamol. Dann befeuerte die Falschmeldung, dass man eine Covid-19-Infektion mit Paracetamol behandeln könnte, das Hamstern. „Wir mussten dann Paracetamol kontingentieren, die Menschen haben das massenhaft gekauft.“ Jetzt werde Paracetamol gebraucht, weil viele erkältet sind. Es ist aber noch knapp. Dafür gebe es Ibuprofen wieder, das fälschlicherweise in den Verdacht geriet, eine Coronaerkrankung zu befeuern.

Bei Antibiotika, Psychopharmaka, Chemotherapeutika für die Krebsbehandlung und bei Impfstoffen, etwa für die Pneumokokken-Impfung bei Erwachsenen, muss der Verbandschef ebenfalls Lieferschwierigkeiten konstatieren.

Auch Apothekerin Astrid Müller spürt die Engpässe

Auch Apothekerin Astrid Müller bestätigt, dass es Probleme bei bestimmten Blutdrucksenkern, Schmerzmitteln und Psychopharmaka gibt. „Wir kümmern uns sofort, wenn wir merken, dass etwas knapp wird und bestellen gleich“, so die Inhaberin der Apotheke Liebertwolkwitz. Dennoch könne sie nicht immer helfen, etwa bei Antiepileptika. Da seien die Kunden in der Warteschleife. „Das ist schlimm, dass wir da nichts haben, weil die Patienten extra auf diese Medikamente eingestellt sind“, bedauert sie. Andere Medikamente seien wieder lieferbar. „Bei Irbesartan waren wir zum Jahreswechsel leer gefegt“, sagt sie. Jetzt gebe es den Blutdrucksenker wieder, wenn auch nicht immer vom gewünschten Hersteller.

Von Anita Kecke