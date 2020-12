Entbinden und Corona: Was werdende Eltern in Leipzig wissen müssen

Leipzig

Die Corona-Lage ist weiterhin dynamisch. Erste Berichte über sächsische Krankenhäuser an den Belastungsgrenze wie in Zittau dürften auch in der Messestadt für Verunsicherung sorgen – insbesondere auch bei werdenden Eltern, bei denen der Geburtstermin näher rückt. Die LVZ hat bei den Kliniken in Leipzig nachgefragt und gibt einen Überblick über die wichtigsten Regelungen.

Darf eine Begleitperson mit zur Entbindung kommen?

Aktuell darf jede Frau in den Leipziger Krankenhäusern Universitätsklinik (UKL), St. Georg, St. Elisabeth und Helios Parkklinik eine Begleitperson mit zur Entbindung in Kreißsaal bringen. Wie die Helios-Klinik auf LVZ-Anfrage mitteilt, ist dies bei ihr jedoch nur noch bis zum 22. Dezember möglich. „In Anbetracht der sehr dynamischen Entwicklungen müssen wir die Situation täglich neu bewerten und können nicht ausschließen, dass eine Begleitung in den Kreißsaal oder Besuche bereits vor dem 22. Dezember nicht mehr möglich sein werden“, erklärt Pressesprecherin Juliane Dylus.

Wer die Schwangere unter welchen Voraussetzungen begleiten darf, muss sich einem Antikörper-Schnelltest unterziehen. In der Helios-Klinik muss die Begleitung zusätzlich aus dem selben Hausstand kommen. Zusätzlich gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Was passiert im Sonderfall Kaiserschnitt?

In der Helios-Klinik ist die Begleitung bei einer Kaiserschnittgeburt grundsätzlich ausgeschlossen. Im UKL und im St. Georg kann sie unter den genannten Bedingungen dabei sein.

Ist ein Besuch im Wochenbett möglich?

Ein Besuch auf der Wochenstation ist nicht überall möglich. Im St. Georg und der Uni-Klinik gilt ein Besucherstopp. Im St. Elisabeth und der Helios-Klinik (ab 22. Dezember) ist dies nur noch eingeschränkt möglich: Für eine Stunde am Tag von einer Person, die mit der Mutter im Haushalt lebt, sowie mit einem negativem PCR-Test, der nicht älter als zwei Tage ist.

Was ist, wenn eine Schwangere mit dem Corona-Virus infiziert ist?

Schwangere können im Falle einer positiven Corona-Infektion weiterhin im Krankenhaus entbinden. Die Kliniken leiteten dann entsprechende Schutzmaßnahmen ein, wie UKL-Sprecherin Helena Reinhardt mitteilt.

St. Elisabeth-Sprecherin Tina Murzik-Kaufmann erklärt, dass sich die Schwangeren in Isolation befinden und die Hebamme nicht wechseln dürfen. Das Personal schützt sich mit Ausrüstung. „Die involvierten Hebammen, Ärztinnen und Ärzte schützen sich mit FFP 2-Masken und einem Faceschild.“

Auch im St. Georg werden Corona-positive Schwangere isoliert. „Auf Station bekommt die Patientin ein Einzelzimmer und darf selbstverständlich bei unkompliziertem Verlauf stillen. Uns ist es wichtig, das Bonding nach der Geburt zu unterstützen, daher werden wir Mutter und Kind nur in dringenden Ausnahmefällen voneinander trennen“, erklärt Pressesprecherin Manuela Powolik.

Die Helios-Klinik empfiehlt im Falle einer Infektion die Geburt in einem Geburtszentrum. Allerdings: „Wir sind aber prinzipiell auch auf die Betreuung von Schwangeren eingestellt, insbesondere bei einer symptomfreien Infektion“, so Kliniksprecherin Juliane Dylus.

Gibt es auch aufbauende Meldungen?

Das UKL verweist darauf, dass es bisher keinen schweren Verlauf bei einer Schwangeren mit dem Corona-Virus gekommen sei. Auch das Klinikum St. Georg verweist auf überwiegend milde Verläufe. Die Helios-Klinik berichtet, dass die aktuelle Situation auch positive Begleiterscheinungen mit sich bringe. „Die frisch gebackenen Mütter und ihre Babys werden derzeit in Einzelzimmern untergebracht“, so Dylus. Die dadurch sehr individuelle Betreuung werde von den Frauen als sehr angenehm empfunden. „Wir beobachten dadurch auch weniger Stillschwierigkeiten und eine schnellere Erholung der Mütter.“

Wie ist die Situation im Geburtshaus ?

Auch im Geburtshaus „Aus dem Bauch heraus“ am Rabensteinplatz gilt neben der Maskenpflicht für Besucher und Personal die Pflicht zum Ausfüllen einer Corona-Abfrage. Nur wenn diese negativ ist, können Termine durchgeführt werden. Eine Begleitperson darf aktuell beim Vorgespräch sowie zu einem Aufklärungsgespräch in der 35. Schwangerschaftswoche dabei sein – ebenso bei der Geburt. Voraussetzung auch hier die Maskenpflicht und die negative Corona-Abfrage. Bei allen anderen Terminen ist eine Begleitung zurzeit nicht möglich.

Die Besuche im Frühwochenbett durch die Hebamme finden täglich und mit Mundschutz statt. Sollte eine Infektion auftreten, kommt die Hebamme in Schutzkleidung. Sollte während der Schwangerschaft eine Corona-Infektion auftreten, ist eine Quarantäne nötig oder die Schwangere wird in eine Klinik verlegt. Eine Betreuung im Geburtshaus ist dann nicht mehr möglich.

Erhöhte Nachfrage bei Geburtshäusern ?

„Momentan kommen gehäuft Anfragen von Frauen, die eigentlich in die Klinik gehen würden, aktuell aber lieber ins Geburtshaus möchten“, beobachtet Hebamme und stellvertretende Geburtshausleitung Franziska Seelemann. Eine Statistik darüber gibt es noch nicht, doch ließe sich das im Arbeitsalltag deutlich beobachten. Und noch etwas kann Seelemann derzeit beobachten: „Gefühlt sind viele noch mal dankbarer, dass wir kommen. Es achten alle sehr aufeinander.“ Und auch die Ruhe durch Kontaktbeschränkungen würde vielen Schwangeren gut tun.

Doch natürlich ist dies nur eine Seite der Medaille. „Viele Frauen sind alleine und es fehlt an Austausch. Das kann man nicht alles online geben.“ Zwar versuche man viele Kursangebote online anzubieten, doch dies sei nicht immer möglich oder auch nur eingeschränkt. „Ich selbst gebe Rückbildungskurse und da kann ich online keine Korrekturen vornehmen, da die Frauen nicht vor mir liegen.“ Dadurch gehe zum Teil auch der persönliche Aspekt in der Arbeit verloren.

Die Corona-Situation ist dynamisch. Schwangere und Betroffene sollten sich daher auch bei den Kliniken und Geburtshäusern über aktuelle Änderungen informieren.

