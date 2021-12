Leipzig

Die Nachricht schlug am Montagabend ein wie eine Bombe. In Leipzig war die erste Corona-Infektion entdeckt worden, die sehr wahrscheinlich von einer Omikron-Mutation herrührte. Wie berichtet, hatte Regine Krause-Döring darüber bei einem Video-Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) informiert. Der Befund war gerade erst eingetroffen, erklärte die Leiterin des Leipziger Gesundheitsamtes dazu.

Bisher seien keine weiteren Verdachtsfälle auf Omikron im Freistaat bekannt, teilte das sächsische Gesundheitsministerium am Donnerstag auf LVZ-Nachfrage mit. Zum Alter des Leipziger Patienten habe sich inzwischen eine Korrektur ergeben. Er sei 37 Jahre alt – nicht 39, wie es in den ersten Berichten hieß. „Der Patient, seine Angehörigen und engen Kontaktpersonen waren nicht im Ausland. Der Krankheitsverlauf ist bisher mild“, erläuterte eine Ministeriumssprecherin weiter.

Stück vom Erbgut in 30.000 Teile zerlegt

Ob es sich bei dem Verdachtsfall wirklich um eine Omikron-Mutation handelte, könne frühestens an diesem Freitag beantwortet werden. Um dies mit Sicherheit festzustellen, müsse das Ergebnis einer Vollgenomsequenzierung abgewartet werden. Bei solchen Untersuchungen wird ein Erbgut-Element des Corona-Virus in etwa 30.000 Teile zerlegt. Spezialisten markieren und vervielfältigen die Schnipsel, setzen sie schließlich wieder wie ein Puzzle zusammen. Allein in deutschen Laboren wurden dabei schon mehr als 200 verschiedene Virus-Stämme in Corona-Proben bestimmt, von denen aber nur wenige als gefährlich gelten. Omikron gehört jedoch zu der gefährlichen Kategorie.

Im Durchschnitt dauert eine Vollgenomsequenzierung fünf Tage. In jedem Fall muss das Ergebnis vom Fachlabor noch während der Quarantänefrist von zehn Tagen ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt werden, damit gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden können.

Der Leipziger Fall war erst am Montag durch die Variantenuntersuchung eines auffälligen PCR-Testes am Leipziger Uni-Klinikum entdeckt worden. Diese Varianten-Untersuchung dient vorrangig zum unmittelbaren Schutz der Patienten und dauert etwa acht Stunden. Wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse liefert hingegen erst die deutlich aufwendigere Vollgenomsequenzierung.

Patient musste nicht ins Krankenhaus

Der Leipziger Patient musste bislang nicht stationär aufgenommen werden. Bei ihm kamen die „üblichen Maßnahmen“ zur Anwendung, so das Ministerium. „Bei Verdacht auf die neue Variante Omikron werden die Fälle selbst und die Haushaltskontaktpersonen gemäß RKI-Empfehlung für 14 Tage isoliert beziehungsweise in Quarantäne gestellt – ohne die Möglichkeit einer Freitestung. Für den Betroffenen sowie enge Kontaktpersonen wurden außerdem weitere Tests angeordnet.“

Über die Infektionskraft sowie den Ausprägungsgrad von Krankheiten bei dieser neuen Mutation sei noch zu wenig bekannt, um daraus verlässliche Schlüsse zu ziehen. Auch könne noch nicht eingeschätzt werden, inwieweit die aktuell verfügbaren Impfstoffe oder eine bereits überstandene Corona-Infektion vor erneuten Ansteckungen mit der Omikron-Mutationen schützen – oder zumindest vor einem schweren Verlauf bei einer neuen Ansteckung. „Daher bleibt es nach wie vor sehr wichtig, strikt die AHA-Regeln zu beachten und die Maßnahmen der Corona-Notfall-Verordnung einzuhalten“, mahnte die Ministeriumssprecherin. Die Vermeidung von Kontakten bleibe gegenwärtig das A und O im Kampf gegen die Pandemie.

Von Jens Rometsch