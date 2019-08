Markkleeberg/Leipzig

Miesmuscheln und Ziegen – das waren die Gewinner beim 13. Pappbootrennen Im Kanupark Markkleeberg. Und die rund 7500 Zuschauer. Denn sie konnten am Sonntag miterleben, wie sechs der neun in mühevoller Hand- und Klebebandarbeit gefertigten Boote auch tatsächlich ins 270 Meter entfernte Ziel kamen. Das war in den Vorjahren nicht immer so. Oft scheiterten die liebevoll gebastelten Kreativobjekte schon an der ersten oder zweiten Wasserwalze.

Zur Galerie Mutig, mutig: Sehr kreativ waren die Bootskonstruktionen, mit denen sich auch in diesem Jahr wieder die Pappbootkanuten aufs wilde Waser wagten.

Erstmals wurde bei dem diesjährigen Rennen zwischen „Hobby-Kapitänen“ und „Profis“ unterschieden. Auf den 1. Platz der Freizeit-Kapitäne paddelte das Team „MS Miesmuschel Brianströmung“. Knapp dahinter kamen die „Beard Brothers and Sisters“ mit 2:29 Minuten. Den 3. Platz belegte das Wal-Boot von „Better planet packager“ mit 2:50 Minuten.

Bei den Profis legten die „Zeitzer Sugar goats“ die beste Zeit vor. Erst 30 Sekunden später kam das Team „W#“ mit 1:52 Minuten als Zweiter ins Ziel. Auf dem 3. Platz landete die „Affenbande“ mit ihrem Bananenboot und einer Zeit von 2:03.

Drei Stunden basteln und dann ab ins Nass

Drei Stunden hatten die Teams zuvor vor den Augen der Zuschauer mit Pappe und Klebeband ihre abenteuerlichen Boote gebaut. Dann stürzten sie sich mit ihren Kreationen in das wilde Wasser des Kanuparks.

Das Team „W#“ überzeugte die Jury mit ihrer gebauten Badewanne in Bootsform und sicherte sich damit den Preis für das „Beste Design“. Die „Beste Performance“ bot das Team „Better Planet Packager“, das sich dem Thema der Nachhaltigkeit im Verpackungswesen widmete und sich aktiv gegen eine Verschmutzung der Weltmeere aussprach. In der Design- und Performance-Jury war neben dem Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze und dem Kanupark-Leiter Christoph Kirsten auch Mona Meister vom Kinderhospiz Bärenherz, das sich mit einem Stand präsentierte. Als „Sieger der Herzen“ wurden die „Mighty Ducks of Oberwiera“ geehrt, die mit ihrer riesigen Ente und großem Mut überzeugten.

Tin-Pokal für den Sieger

Die Gewinner konnten sich über Medaillen und wertvolle Preise freuen. Außerdem erhielt jedes Team Tickets für den ICF Kanu-Slalom-Weltcup, der vom 30. August bis 1. September 2019 im Kanupark stattfindet. Den außergewöhnlichen Ton-Pokal für die Erstplatzierten spendete auch in diesem Jahr die Vorsitzende des Kunstvereins Markkleeberg, Maria-Luise Schulze.

Starter selbst aus dem Kreis Zwickau

Die meisten Teilnehmer kamen aus Leipzig, eine Mannschaft hatte als Markkleeberger Heimvorteil, die längste Anreise hatte das Team aus Oberwiera im Landkreis Zwickau.

Neben dem eigentlichem Wettbewerb lockte ein buntes Rahmenprogramm auf das Gelände am Markkleeberger See. Schnupper-Rafting, Segway-Parcours, Hüpfburg und Wasserlaufball-Bassin – für kleinen und große Besucher gab es etwas zu entdecken. Zudem bot das Holzspielmobil an etwa 20 verschiedenen Stationen auch für die etwas größeren Besucher Beschäftigung.

Von lvz