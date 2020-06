Leipzig

„Leipziger Entenpapa selbst in Not“ – so titelte die LVZ vor gut vier Wochen. Stephan Lademann benötigte damals dringend Futterspenden für die vielen Entenküken, die er in den Tagen zuvor irgendwo in der Stadt aufgelesen und vor dem Verenden gerettet hatte. Kaum hatte der Hilferuf via LVZ die Messestädter erreicht, wurde der Motorbootsverleiher vom Elster-Saale-Kanal von einer Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität getragen.

Das neue Wassergehege am Elster-Saale-Kanal. Quelle: Lutz Brose

Jede Menge Würmer und Larven

„Die Resonanz war und ist immer noch riesig“, schildert der 41-Jährige sichtlich bewegt. Leipzigs Tierfreunde hätten auch in diesen schwierigen Zeiten ihre Spenderherzen weit geöffnet. Lademann konnte sich plötzlich vor Mehlwürmern, Mückenlarven und Wasserflöhen nicht retten – alles Frischfutter für seine Entlein. Für die, die schon da sind. Und für die, die vermutlich noch kommen werden – „denn die Brutsaison ist noch lange nicht zu Ende“, sagt Lademann. Neben den „Lebendspenden“ stapeln sich Unmengen an Heu und Pellets sowie anderer „Entenbedarf“ in seiner Basis am Kanal. Geldspenden hat der Entenpapa abgelehnt. Die seien beim Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) besser aufgehoben.

Unverzügliche Hilfe durch LVZ-Chefreporter

Und noch einer sprang Lademann schwungvoll zur Seite. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer und ein paar seiner Kumpels halfen beim Bau eines Geheges fürs Federvieh im Asyl. Das „Wasserhotel“ wurde auch dringend gebraucht, denn es werden immer mehr Tiere, die die Hilfe des Entenvaters benötigen. Es ist in Leipzig nämlich gar nicht so einfach, verwaiste Entenküken unterzubringen. Ein Beispiel: Vor zwei Wochen watschelte ein Küken mutterseelenallein in die „Höfe am Brühl“. Das verunsicherte Tier kam zum Glück nicht weit, denn ein aufmerksamer Ladenbesitzer fing es ein und brachte es zu Lademann in die Plautstraße 56/Ecke Lyoner Straße.

Bergung am Goerdelerring

Fast zur selben Zeit entdeckte eine junge Frau zwei weitere Küken – offenbar aus derselben Brut. Sie irrten am stark befahrenen Goerdelerring mitten im Berufsverkehr umher. Die Frau barg die Tiere, ließ sich einen Karton aus den „Höfen“ bringen und telefonierte sich die Finger wund. Nach zwei Stunden erhielt sie vom Neuen Tierschutzverein Leipzig den segensreichen Hinweis: „Die Wildvogelhilfe Merseburg nimmt die kleinen Enten in Obhut.“ Die Retterin und ihr Freund setzten sich ins Auto und fuhren umgehend nach Sachsen-Anhalt.

Länderübergreifende Familienzusammenführung

Über die sozialen Medien erfuhr der Leipziger Entenpapa von der Aktion – und leitete prompt die Familienzusammenführung ein. Und tatsächlich brachten Vogelhelfer aus Merseburg die Geschwister schon wenige Stunden später wieder zusammen. Die schnatterten und quakten darob vergnügt vor sich hin. Jetzt sind bei Entenfreund Lademann schon zwei Dutzend Küken untergeschlüpft. Aber der Mann ist zum Glück nicht der einzige Tierfreund in diesen Breiten ...

Enten-Telefon: 01515 2115034

Von Lutz Brose