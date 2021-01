Leipzig

Für viele Haushalte ist es ein wichtiger Teil des regelmäßigen Nachmittagsspaziergangs: das Enten füttern. Vor allem bei Familien mit Kindern gehört der Spaziergang zum kleinen See oder zum Flussufer mit einem Beutel voller altem Brot und Brötchen im Gepäck zum festen Tagesablauf – gerade während des Corona-Lockdowns.

Doch Vorsicht: Das Füttern der Wildvögel, zu denen übrigens nicht nur Enten gehören, ist in Leipzig verboten – und das aus gutem Grund, wie der Vorsitzende des NABU-Regionalverbandes Leipzig, René Sievert, erklärt.

„Das Problem ist, dass viele Menschen den Vögeln etwas Gutes tun wollen und sie mit viel Brot füttern. Das ist viel zu viel und für die Tiere ungesund. Dazu kommt, dass das viele Brot dazu führt, dass das Wasser durch den Kot der Vögel stark belastet wird und die Seen mehr und mehr verschmutzen.“

Dass sei auch der Grund, warum die Stadt vor einigen Jahren eine Allgemeinverfügung erlassen hat, die das Füttern von wild lebenden Wasservögeln an stehenden Gewässern verbietet. Wer von den Kontrolleuren des Ordnungsamtes beim Füttern der Wildvögel an einem der zahlreichen Seen der Stadt erwischt wird, dem droht ein Bußgeld.

Verhaltensstörungen und Knochenfehlbildungen

Das Füttern mit Backwaren hat für die Wildvögel deutlich sichtbare negative Auswirkungen. „Die Tiere werden krank. Unter anderem treten deutlich sichtbare Verhaltensstörungen auf. Anstatt im Winter die zugefrorenen Seen in Richtung wärmere Gefilde zu verlassen, bleiben sie an den zugefrorenen Seen und erfrieren, weil sie hier keine Nahrung finden.

Außerdem können durch die Zusatzstoffe in den Backwaren auch verschiedene Knochenfehlbildungen auftreten“, erklärt René Sievert. Am größten sei dieses Problem in Leipzig an den kleinen Parkteichen sowie am Silbersee in Lößnig. Immer wieder werden Fälle gemeldet, in den Menschen sogar extra Toastbrot zum Verfüttern kaufen.

Auch wenn das Füttern an Fließgewässern wie Flüssen und Bächen nicht unter die Allgemeinverfügung fällt und damit auch nicht verboten ist, sind die negativen Folgen für die Vögel die gleichen wie an stehenden Gewässern. „Der Unterschied ist, dass die Verschmutzung des Wassers aufgrund der ständigen Bewegung in den fließenden Gewässern nicht zum Tragen kommt. Hier reinigt sich das Wasser selbst“, erklärt René Sievert. Ein beliebter Platz zum Füttern von wilden Wasservögeln sei unter anderem der Entensteg an der Weißen Elster.

Beobachten ja, füttern nein!

Der Naturschutz-Experte appelliert: „Bevor man sich mit den Backwaren auf den Weg zum See macht, sollte man sich über das Leben der Vögel informieren. Man kann die Vögel auch aus sicherer Entfernung beobachten und dabei seinen Spaß haben.“ Um auf die Gefahren des Fütterns für die Wildvögel aufmerksam zu machen, sind auch die NABU-Mitarbeiter regelmäßig in der Stadt unterwegs.

Diese ernten für ihre Hinweise allerdings immer wieder Unverständnis. Auch entsprechende Flyer und Aushänge an den verschiedensten Gewässern werden oftmals ignoriert oder gar entfernt. Reaktionen wie „aber andere machen es doch auch“ oder „den Enten schmeckt das Brot doch“ seien keine Seltenheit, erklärt René Sievert.

Außerdem gebe es bei Diskussionen mit ausländischen Familien immer wieder auch große Verständigungsprobleme. Deshalb werde derzeit ein neuer Flyer in englischer, russischer und arabischer Sprache erstellt.

Während der Corona-Pandemie sind steigende Zahlen der Entenfütterer zu verzeichnen. „Vor allem im ersten Lockdown waren nicht nur deutlich mehr Leute spazieren, es gab auch deutlich mehr Hinweise, dass Wildvögel gefüttert wurden“, berichtet der Naturschützer. Für den zweiten Lockdown gäbe es diesbezüglich noch keine Zahlen.

Vögel werden von Brutplätzen vertrieben

Das massenhafte Füttern von Wildvögeln an Parkgewässern hat laut René Sievert auch noch einen weiteren negativen Effekt. „Durch das Futter wird eine große Anzahl an Vögeln angelockt, die sich gegenseitig stören. Dadurch werden viele Vögel von ihren Brut- und Nistplätzen vertrieben. Damit wird der Bruterfolg verschlechtert. Das ist ein großes Problem. Wir bekommen immer wieder Hilferufe, dass sich die Vögel immer wieder ungeeignete Stellen zum Brüten suchen – unter anderem auf privaten Balkonen.“ Wichtig sei es, den Wildvögeln den natürlichen Raum und ihnen auch die Ruhe zu geben.

Wer das Treiben an den Leipziger Gewässern aufmerksam und vor allem in aller Ruhe beobachtet, findet hier durchaus eine große Artenvielfalt. Neben den gewöhnlichen Stockenten kann man hier vor allem in den Randgebieten der Stadt Wasserrallen, Teichrallen oder Blessrallen entdecken. Mit etwas Glück kann man sogar die eine oder andere Mandarinente beobachten. In den aktuellen Wintermonaten sind auf den offenen Gewässern auch seltene Gäste wie Tafelenten oder Reiherenten zu sehen.

Alternativen zu Brot und Brötchen

Wer sich vom Füttern der Enten und anderer Wildvögel nicht abbringen lassen möchte, sollte anstatt auf Backwaren auf spezielles Wasservogelfutter aus dem Fachhandel und alternativ auf Weizenkörner oder Haferflocken zurückgreifen. Dieses sollte dann dosiert am Ufer gefüttert und nicht ins Wasser geworfen werden. „Dann wird man schnell feststellen, dass die Vögel deutlich weniger fressen. Wichtig ist auch, dass man die übrig geblieben Körner wieder mitnimmt“, erklärt der Naturschutz-Experte.

Weitere Informationen zum Thema unter www.nabu-leipzig.de

