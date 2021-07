Der am Freitag entflohene Häftling ist weiter auf der Flucht. Der Trickdieb war vor dem Antritt seiner Untersuchungshaft in Leipzig entkommen. Die Bundespolizei ist weiterhin im Einsatz.

Entflohener Häftling in Leipzig wird noch immer gesucht

