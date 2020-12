Leipzig

Die Situation bei den acht Wohngebäuden unweit der MDR-Zentrale wurde oft mit martialischen Worten umschrieben. Mehrfach war von „Häuserkampf“ zu lesen. Im November verschickte die Stadträtin und Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) eine Pressemitteilung, bei der die Überschrift warnte: „Mieterinnen und Mieter der Kantstraße 55 – 63b in der Leipziger Südvorstadt unter massivem Druck! Alle Mittel gegen drohende Entmietung in die Hand nehmen.“

Laut Nagel „währt der Kampf der Mieter*innen schon fast zehn Jahre. Ein großer Teil musste ihre Wohnungen in den vergangenen Jahren verlassen. Derzeit sind noch 15 von zirka 75 Wohnungen bewohnt, 20 Erwachsene und 20 Kinder leben dort.“ Die Betroffenen hätten alles versucht, so die Politikerin: „Laute Proteste, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Verhandlungen mit den Eigentümern zur Übernahme eines der Häuser.“ Doch die früheren Besitzer GRK und deren Nachfolgerin Instone Real Estate hätten solche Lösungen letztlich nicht umgesetzt. „Auch die neue Eigentümerin, die Campus Group, blockt und scheint jetzt ernst machen zu wollen. Bestandsmieter*innen stören bei der hochwertigen Sanierung.“

So sollen die Häuser nach dem Abschluss der Arbeiten aussehen. Auch die historischen Mauern werden denkmalgerecht saniert und kein einziger der großen Bäume gefällt, verspricht der Leipziger Bauträger Campus Group. Quelle: Campus Group

Sind die denkmalgeschützten Häuser – errichtet um 1926/27 – also ein Paradebeispiel für Gentrifizierung? Für die Verdrängung alteingesessener Bewohner aus Profitinteresse? Die LVZ fragte zunächst beim heutigen Eigentümer Campus Group nach. Am Firmensitz des Bauträgers in der Mozartstraße versicherte Vertriebsleiter Michael Boniakowski, dass man sehr bemüht sei, für alle verbliebenen Mieter gute Lösungen zu finden. Der erste Doppelriegel in der Kantstraße 63a und b solle ab nächstem Frühjahr saniert werden. Das sei wegen maroder Dächer, veralteter Dämmungen oder den Kohleöfen dringend nötig. „Mit allen demnächst betroffenen Mietern haben wir schon vor längerer Zeit Gespräche begonnen.“

Zwei Wege für verbliebene Mieter

Campus biete grundsätzlich zwei Wege an. Entweder die Familien entscheiden sich für eine andere Wohnung aus dem Firmenbestand – darunter sind auch Objekte im Leipziger Süden. Oder sie ziehen innerhalb der Kantstraßen-Häuser für die Bauzeit in eine Ausweichwohnung, um danach ins angestammte Quartier zurückzukehren. Boniakowski: „Dann wird die gesetzliche Modernisierungsumlage von rund zwei Euro pro Quadratmeter fällig. Da die Kaltmieten bisher meist bei 3 bis 3,50 Euro liegen, käme man also bei etwa 5,50 Euro für eine top-sanierte Wohnung mit Fernwärme, Fahrstuhl und allem Komfort in einer wunderbar grünen Lage heraus.“

Die Fallrohre fürs Regenwasser sind geflickt, einige Fenster mit Holzplatten verschlossen. Nur noch 15 Mietparteien leben gegenwärtig in den Sechsgeschossern in der Leipziger Südvorstadt. Quelle: André Kempner

In jedem der sechsgeschossigen Häuser sollen zwölf familiengerechte Wohnungen entstehen – insgesamt 96. Es würden alles Eigentumswohnungen zu Preisen von 5100 bis 5300 Euro pro Quadratmeter, so der Vertriebschef. „Der erste Bauabschnitt ist bereits fast vollständig verkauft. Wir freuen uns sehr darüber, dass ein Drittel der Erwerber Leipziger Familien sind.“

Familie mit drei Kindern hofft auf Rückkehr

Szenenwechsel. Am Dienstagabend klingelte die LVZ an dem Haus, das zuerst saniert werden soll. Eine sehr nette Familie mit drei Kindern öffnete. Nur ihren Namen wollte sie lieber nicht veröffentlicht wissen. „Es ist fußkalt, lassen Sie besser die Schuhe an“, empfahl die Mutter, bevor es zum Gespräch in die gemütlich eingerichtete Küche ging. Seit 2014 wohne die Familie hier. „Unter Druck gesetzt oder schikaniert wurden wir nie. Aber es ist kein gutes Gefühl, wenn die meisten Wohnungen im Haus leer stehen. Wenn kein Nachbar heizt, wird auch der Fußboden nie richtig warm.“

Seit einiger Zeit sei die Familie mit dem Eigentümer „in guten Gesprächen“, habe schon ein anderes Objekt besichtigt, wolle aber lieber in der eigenen Wohnung bleiben. „Bei uns ist die Miete etwas höher. Wir kämen nach der Sanierung bei 6,50 Euro kalt heraus“, erzählte der Vater. „Weil beide Eltern berufstätig sind, könnten wir das stemmen.“ Den Verkaufspreis ihrer Wohnung hätten sie mal geschätzt: „580.000 Euro – welche Familie mit drei Kindern in Leipzig hat soviel Geld?“

Im Treppenhaus der Kantstraße 63 hängen noch immer Angebote des früheren Besitzers Instone Real Estate an die verbliebenen Mieter aus. Zu einer Einigung kam es jedoch nicht. 2019 wurden die Häuser an die Leipziger Campus Group verkauft. Quelle: Jens Rometsch

Aktuell würden die Eltern noch um ein wichtiges Detail mit Campus ringen. In Sachsen sind per Gesetz Eigenbedarfskündigungen nach einer Umwandlung in Eigentumswohnungen nur für drei Jahre ausgeschlossen, in anderen Bundesländern für zehn Jahre. Es wäre ein Zeichen guten Willens, wenn Campus allen verbliebenen Mietern die zehn Jahre garantiert, so der Vater.

Bis 2005 im Eigentum der Stadt Leipzig Fünf der acht Häuser in der Kantstraße hatte die Firma GRK Holding vor 15 Jahren von der Stadt Leipzig erworben. Grund des Verkaufs: Ende 2005 lief ein Erbbaurecht aus, das die Kommune im Jahre 1927 gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Leipziger Handwerker eingeräumt hatte. Diese errichtete damals dort die Wohnhäuser. Laut einer Vorlage für den Leipziger Stadtrat wollte der Erbbauberechtigte den Vertrag aber ab 2006 nicht mehr verlängern, weil er die hohen Sanierungskosten für die Wohnhäuser scheute. Zum Verständnis: Im Jahr 2005 standen in Leipzig etwa 62.500 Wohnungen leer – also etwa jede Fünfte. Die Mieten waren im Keller. Das Rathaus hatte gerade mit dem Abriss von über 12.000 Wohnungen begonnen, um den Zusammenbruch des Marktes zu verhindern. Bei einer Rückgabe des Erbbaurechtes hätte die fast bankrotte Stadt Leipzig eine Entschädigung von 588.000 Euro an die Handwerker-Gesellschaft zahlen müssen. Stattdessen schlug diese nun einen Verkauf für rund 1,5 Millionen Euro an GRK vor. Von dem Erlös floss aber nur der Verkehrswert des Grundstücks (503.000 Euro) in die Kasse der Stadt Leipzig. Die drei übrigen Häuser erwarb GRK von Wohnungsgenossenschaften und der stadteigenen LWB. GRK wollte die denkmalgeschützten Häuser möglichst bald sanieren. Nach Protesten von Mietern wurde dieser Plan vorerst auf Eis gelegt. Nach Angaben von Landtagsmitglied Juliane Nagel (Linke) mussten im Jahr 2014 etliche Mietparteien ausziehen, weil deren befristete Verträge ausliefen. Durch einen Teilverkauf der GRK-Gesellschaften im Jahr 2017 gingen auch die Häuser in der Kantstraße an die neue Instone Real Estate über. 2019 wiederum verkaufte sie Instone an die Leipziger Campus Group. Nun sollen in vier zeitlich gestaffelten Bauabschnitten 96 Eigentumswohnungen entstehen. Ein Teil davon wird laut Campus im Anschluss für etwa 10 Euro kalt pro Quadratmeter für Neumieter angeboten.

Schade sei, dass die Idee, allen Bestandsmietern eines der Häuser zu verkaufen, nicht geklappt habe. „Insbesondere der GRK-Chef Göpel war immer ein großer Fan dieser Idee. Es dauerte aber mehrere Jahre, vielleicht zu lange, bis wir ein Kaufangebot abgeben konnten.“ Mittlerweile waren die Häuser dann der börsennotierten Instone zugefallen – diese habe den gebotenen Preis als viel zu niedrig abgelehnt.

Die Treppenhäuser sind noch weitgehend original erhalten – wie zur Bauzeit 1927. Quelle: Jens Rometsch

Steffen Göpel sagte auf Nachfrage, er habe den Mietern auch angeboten, einen ganzen Riegel nur soweit instand zu setzen (vor allem das Dach), dass dort langfristig für Kaltmieten von 3 bis 3,50 Euro gewohnt werden kann. „Letztlich einigte sich die damalige Gruppe aber nicht darauf. Wir haben in über zehn Jahren kein einziges Mal die Miete erhöht, dennoch Reparaturen ausgeführt.“

Nach der Übernahme durch die Campus Group folgten noch mal neue Verkaufsverhandlungen: moderiert durch Peterskirchen-Pfarrer Andreas Dorn und mit Unterstützung der Solidarischen Wohngenossenschaft (SoWo). „Der dabei gebotene Preis hätte für uns einen Verlust von zwei Millionen Euro bedeutet“, erklärte dazu Campus-Vertriebsleiter Boniakowski. Dann wäre das ganze Sanierungsvorhaben „Kant’sche Höfe“ unwirtschaftlich geworden und gescheitert, sagte er.

Stattdessen bekämen bald alle 96 Wohnungen ökologische Fernwärme, Parkett und Fußbodenheizung.

Von Jens Rometsch