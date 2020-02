Entspannung auf B 87: Ministerium bestätigt Kreuzungsausbau in Taucha

Taucha

Die Parthestadt kann aufatmen: Der aktuelle Stopp von Fördermittelanträgen berührt das Kreuzungsprojekt Portitzer Straße/B 87 nicht. Das zumindest geht jetzt aus der Antwort des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr auf eine entsprechende LVZ-Anfrage hervor. „Das Vorhaben ist im Bauprogramm 2020 – Bundesstraßen enthalten. Die Umsetzung ist für 2020/2021 vorgesehen“, teilte in Dresden Referentin Katja Gneupel mit. Bei dem Vorhaben „Ausbau Knotenpunkt B 87/Portitzer Straße“ handele es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der staatlichen Straßenbauverwaltung – dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sowie der Stadt Taucha. Gneupel weiter: „Laut geltender Fachförderrichtlinie beträgt der Fördersatz 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Das Lasuv steht hinsichtlich der Gesamtumsetzung mit der Stadt Taucha in Verbindung.“

Neues Fördersystem

Noch vor wenigen Tagen hatte die jüngste Information aus Dresden zum Thema Förderung des kommunalen Straßenbaus auch in Taucha für einige Verunsicherung gesorgt. Denn die von der Stadtverwaltung erhofften Fördermittel für den Eigenanteil für den Kreuzungsausbau Portitzer Straße/B 87 schienen sich gerade in Luft aufzulösen. Wie berichtet, will der Freistaat sein System der Fördermittelvergabe vereinfachen und praktikabler gestalten, doch zuvor sollen erst einmal alle genehmigten Anträge abgearbeitet und die nächsten zwei Jahre keine neuen mehr angenommen werden. Die Stadt hatte sich nun vor der Entscheidung gesehen, das Projekt entweder auf Eis zu legen und auf spätere Fördermittel zu warten oder den Eigenanteil aus dem eigenen Haushalt zu stemmen.

300 000 Euro eingeplant

Bisher stehen für die Jahre 2020/2021 für den Kreuzungsausbau 300 000 Euro im Taucha Haushaltsplan, wovon allerdings 257 000 Euro als Fördermittel eingeplant sind. Das kann nun offensichtlich auch so bleiben. Somit wird der Straßenbau wie geplant sich den Arbeiten der Wasserwerke Leipzig anschließen. Unter anderem soll die Verkehrsinsel wesentlich kleiner werden. Die aus Richtung Leipzig auf der B 87 fahrenden Verkehrsteilnehmer erhalten eine eigene Linksabbiegespur in die Portitzer Straße. Dafür rücken die Spuren Richtung Torgau und in die Tauchaer Innenstadt weiter nach rechts, weshalb vor dem Wohn- und Geschäftshaus mit der Löwenapotheke Parkplätze weg fallen.

Von Olaf Barth