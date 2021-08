Leipzig

Leipzigs Clubszene hatte gehofft – und wurde nun bitter enttäuscht: Die neue Corona-Schutzverordnung schreibt weiterhin Maskenpflicht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von zehn vor. Am Mittwoch noch waren das LiveKommbinat, ein Verbund mehrerer Live-Spielstätten aus Leipzig, wie auch das Clubnetz Dresden und das Bündnis Hand in Hand aus Chemnitz davon ausgegangen, dass die seit Donnerstag geltende Corona-Schutzverordnung eine realistische Öffnungsperspektive schaffe. Der jüngste Entwurf sei von den Verbänden so interpretiert worden, dass die Maskenpflicht bei Indoor-Veranstaltungen wegfalle, wenn nur Geimpften und Genesenen Zutritt gestattet wird (2G-Regel) oder die 3G-Regel mit PCR- statt Schnelltests umgesetzt wird, so eine Sprecherin des LiveKommbinats.

Doch Maskenpflicht bei Inzidenz über 10

Die komplette Verordnung wurde erst am Mittwochabend veröffentlicht. Darin ist, zumindest das ein grundlegend positives Zeichen, nicht mehr von einer Schließung von Clubs und Diskotheken die Rede. Stattdessen heißt es nur, dass ab einer Kreis-Inzidenz von 35 die 3G-Regel Pflicht werde – zur Maskenpflicht beziehungsweise deren Wegfall findet sich im Zusammenhang mit Clubs nichts.

Auf Nachfrage dazu verwies das Sozialministerium lediglich darauf, dass laut Paragraf 6 „in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Angeboten und Behörden, sofern es sich um öffentlich zugängliche Verkehrsflächen handelt,“ die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bestehe. „Auch Clubs oder Diskotheken fallen hierunter.“ Ausgesetzt sei dies nur, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem jeweiligen Landkreis unter zehn liegt. Womit sich mit der neuen Verordnung praktisch nichts geändert hat.

Vorbild Baden-Württemberg

Die Clubverbände hatten sich daraufhin am Donnerstag mit dem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Verbindung gesetzt, so die Sprecherin, um gemeinsam eine Lösungsoption zu erarbeiten. Vorbild sei dabei Baden-Württemberg: Dort wurde vergangene Woche eine Einigung zwischen Clubverbänden, Dehoga und dem Gesundheitsministerium erzielt. Demnach entfällt die Maskenpflicht im Sitz- und Tanzbereich, wenn bei ausreichender Lüftung 3G mit PCR-Test gilt, Vollauslastung ist möglich. Ohne entsprechendes Lüftungskonzept gilt 2G bei nur 70 Prozent Auslastung. 2G werde von manchen Branchenmitgliedern allerdings weiterhin kritisch gesehen, so die Sprecherin, da dadurch Nichtgeimpfte und -genesene kategorisch ausgeschlossen würden.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob und wann es zu einer möglichen Einigung kommt und Leipzigs Clubs doch noch eine realistische Perspektive für den Herbstbeginn und darüber hinaus erhalten, ist noch unklar. Konkrete Öffnungspläne sind damit zumindest weitestgehend auf Eis gelegt. Allerdings, so die Sprecherin, seien viele Clubbetreiber aktuell ohnehin noch zu sehr mit der Durchführung von Open-Air-Veranstaltungen, etwa dem Outside-Festival oder dem Think, beschäftigt, um eine Öffnung zu planen.

Von Christian Neffe