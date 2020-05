Wo kann man in der Leipziger Region Erdbeeren selbst pflücken?

Region Leipzig

Erdbeertorte, Erdbeerbowle, Erdbeerkonfitüre oder einfach nur zum Naschen: Es gibt kaum ein Obst, das im Frühjahr so beliebt ist. Am Pfingstwochenende laden viele Erdbeerfelder in der Region zur Selbstpflücke ein. Allerdings unter Corona-Maßnahmen: Abstand halten und Mundschutz im Kassenbereich aufziehen. Auf manchen Feldern hat allerdings der Frost Mitte Mai seine Spuren hinterlassen, so dass sie erst im Laufe der kommenden Woche öffnen.

Seit Freitag können die roten Beeren schon auf den Feldern in Böhlitz-Ehrenberg und Grünau/ Schönau vom Erdbeerland gepflückt werden. Am Sonnabend folgen die Felder in Lindenthal und Lützschena und nächsten Mittwoch die restlichen Erdbeerfelder in Dölzig, Leipzig-Lausen und in Breitenfeld. Dort sollten nicht ganze Familien aufschlagen, denn erlaubt sind nur ein Erwachsener mit einem Kind im Alter von bis zu zwölf Jahren. Auch den eigenen Korb können Erdbeerliebhaber zu Hause lassen, den muss man vor Ort kaufen, kann ihn allerdings beim nächsten Mal wieder mitbringen. Undine Lehmann vom Erdbeerland Böhlitz-Ehrenberg hofft auf das Verständnis der Erdbeerpflücker.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Auf den Feldern von Erdbeeren Funck zwischen Taucha und Sommerfeld sowie Mölkau wird das Pflücken mit Handschuhen empfohlen. Dort können Selbstpflücker bereits seit Mittwoch aufschlagen.

Nordsachsen: Felder öffnen später

Etwas später werden das Feld der Agrargenossenschaft in Hohenprießnitz und auch die Felder des Obsthofes Wöllmen geöffnet. Bei letzterem hat am 11. Mai der Frost zugeschlagen, so dass die Erdbeeren noch etwas nachreifen müssen. Beide öffnen im Laufe der nächsten Woche – wann genau, steht noch nicht fest. Auch das Erdbeerparadies bei Zwenkau musste schließen, damit die Früchte nachreifen können. Das Feld befindet sich in der Nähe von Leipzig unmittelbar an der Bundesstraße 2 Richtung Zeitz zwischen Löbschütz und Rüssen-Kleinstorkwitz. Dort werden Selbstpflücker ab dem 2. Juni wieder erwartet.

Worauf haben die Hobbypflücker aufgrund der Corona-Pandemie zu achten? Auf dem Feld und an der Kasse muss Abstand gehalten werden. Von anderen Maßnahmen sieht der Obsthof Wöllmen ab. „Der Sächsische Obstverband hat uns informiert, dass die Krankheit nicht über Früchte übertragbar ist“, erklärt Geschäftsführer Dieter Dottermusch. Für die Kunden gibt es also kaum Einschränkungen. So wird es auch in Hohenprißnitz gehalten. Auf den Feldern anderer Anbieter gelten die gleichen Regeln. Es schadet nicht, eine Maske griffbereit zu haben, da man sie an der Kasse aufsetzen sollte.

Quelle: Wolfgang Sens

Gutshof Raitzen bei Oschatz : Erfahrungen schon vom Spargelstechen

Auf rund einem halben Hektar ermöglicht der Gutshof Raitzen jedermann, Erdbeeren selbst zu pflücken. Das Areal liegt verkehrsgünstig, an der B 6 zwischen Oschatz und Seerhausen, in Sichtweite des Abzweiges Reppen. Mit Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen kennt man sich in diesem Betrieb schon aus. Julius von der Decken, Leiter der Pflanzenproduktion, verweist auf die Erfahrungen, die man seit Ostern beim Spargel-Selberstechen gemacht hat. Bei der Erdbeerernte ist jemand vor Ort, der eingreifen kann, wenn der Zustrom kanalisiert werden muss. Um Abstände einzuhalten, kann sich dann vielleicht nicht jeder die Reihe aussuchen, in der er pflückt.

Benndorf bei Frohburg : Am Sonnabend geht’s los

Landwirt Tobias Karte aus Benndorf (bei Frohburg) hat in dieser Saison neben dem Feld in Benndorf eine weitere Adresse für Selbstpflücker parat: „Wir haben ein neues Feld in Ramsdorf am Haselbacher See mit Erdbeeren bepflanzt“, erzählt er. Am Sonnabend ist von 7 bis 18 Uhr Eröffnungstag auf beiden Feldern.

Auch auf dem Obstgut Seelitz geht es mit der Selbstpflücke los. Ab Dienstag kann auf den Feldern in Spernsdorf, Gröblitz und Zöllnitz geerntet werden.

Der Obsthof Wurzen hat vier Selbstpflück-Felder in der Region Leipzig bepflanzt und wird diese öffnen, sobald die Ernte reif ist. Dort wird mit nächster Woche Mittwoch gerechnet. In Panitzsch, am Paunsdorf-Center, in Lüptitz und in Altenbach kann mit dem Korb nach den roten Früchtchen auf die Jagd gegangen werden. Wer keine Lust auf Pflücken hat, wird an den Verkaufsstellen fündig.

Region Döbeln : Felder sind groß genug für Abstand

Auf 1,3 Hektar möchte der Landwirtschaftsbetrieb Wachs in Sömnitz bei Ostrau auch in diesem Jahr das Selbstpflücken von Erdbeeren anbieten. „Frost hatten wir auch, aber alles ist wie geplant gereift“, sagt der studierte Gartenbauer Christian Wachs. So dürfen Erdbeer-Fans sich auf Pfingstmontag freuen, denn ab da hat der Betrieb von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet. Wachs: „Das Einhalten notwendiger Beschränkungen müsste möglich sein. Das Feld ist groß genug.“ Der Landwirtschaftsbetrieb pflanzt auch neue Erdbeeren, so dass nächstes Jahr 1,5 Hektar zur Verfügung stünden.

Gute Nachricht bei Obstland Dürrweitzschen

Bei Sachsenobst hat es bisher noch keine Erdbeer-Selbstpflücke gegeben. Bis zum 17. Mai wollte man sich dort entscheiden und nun heißt es süße Früchte in Ablass holen, denn ab Pfingstmontag kann man auch dort Erdbeeren selbst pflücken. Am Donnerstag wurde dort die Erdbeer-Erntesaison eröffnet. „Wir haben auch Desinfektionsspender da. Allerdings wird empfohlen erst nach dem Pflücken die Hände zu desinfizieren, da es sonst die Erdbeeren kaputt machen kann“, erklärt Sprecherin Sophie Rost.

Die dritte bekannte Selbstpflücke in der Region Döbeln, am Vorwerk Mochau, pausiert für einige Jahre.

Von LVZ