Leipzig

Dass man in Supermärkten, Discountern und Shoppingmalls mit Karte bezahlen kann, ist klar. Aber auf dem Leipziger Wochenmarkt? Frische Luft, ein Bummel von Stand zu Stand, ein Schwätzchen mit Markthändler oder Marktfrau – zu dieser Gemütlichkeit gehört irgendwie auch das gute alte Bargeld. Doch inzwischen hat auch hier ein Umdenken eingesetzt. „Kartenzahlung ab sofort möglich“, steht am Stand der Hofmolkerei Bennewitz. Auch bei der Eichsfelder Landschlächterei oder den Thüringer Wurstwaren aus Orla kann man mit Karte bezahlen. Durchziehen, dranhalten, auflegen, reinstecken – alles geht. Manchmal mit ein bisschen Fummelei, weil die Plexiglasscheibe noch dazwischen ist.

Auf dem Wochenmarkt wird überwiegend mit Bargeld bezahlt. Aber zunehmend gibt es Nachfrage und Angebote fürs elektronische Bezahlen. Quelle: Julian Stratenschulte

Einkaufen auf dem Wochenmarkt

Zunehmend wird auf dem Wochenmarkt nach bargeldloser Bezahlung gefragt. „Vor allem das jüngere Publikum möchte das“, berichtet Jan Kriebel (30), der Backwaren eines Bio-Bäckers aus dem Landkreis Leipzig verkauft. Bei ihm im Bäckerwagen kann man theoretisch auch mit diversen Karten oder mit der Smartwatch bezahlen – nur derzeit nicht, weil das Lesegerät gerade nicht funktioniert. Während Jan Kriebel das erzählt, bedient er nebenbei eine Kundin. 10,70 Euro kosten Dinkelbrot und Brötchen, die Frau rundet auf elf Euro auf. „Das mache ich fast immer, als Dankeschön, weil die Händler hier im Freien stehen“, sagt sie. Würde sie das beim elektronischen Bezahlen beibehalten? Die Antwort bleibt offen.

Beim Bio-Bäcker auf dem Leipziger Wochenmarkt ist elektronisches Bezahlen möglich. Quelle: André Kempner

Hinter dem Bio-Backwarenstand gibt es taufrisches Obst und Gemüse in Hülle und Fülle. „Zehne fuffzsch“, ruft die Marktfrau aus dem Muldental ihrem Kunden zu. Der reicht ihr das Geld. Die Chefin hat dafür eine herrliche alte Blechkiste, schon total verbeult und abgenutzt. Fotografieren dürfen wir sie nicht, und offizielle Auskunft geben will die Marktfrau auch nicht. Aber was sie vor sich hin grummelt, ist auch eine Antwort: „Die sollen mal alle ihre Pfennige mitbringen. Hier kann keiner mit Karte bezahlen. Die Technik habe ich unter freiem Himmel nicht. Das ist auch viel zu unpersönlich, das Zwischenmenschliche geht verloren.“

Mit Bargeld hat man den besseren Überblick über seine Ausgaben – dieses Argument wird oft genannt. Auch Irma und Kurt Schumann, beide Mitte 80, sehen das so. Sie heben immer erst Bargeld ab, bevor sie auf den Markt gehen. Auch im Supermarkt zahlen sie grundsätzlich mit Bargeld. „So merkt man sich besser, wie viel Geld man hat, wie viel man ausgegeben hat und wann es alle ist“, sagt das betagte Ehepaar, das aus der Südvorstadt kommt.

An den Fahrscheinautomaten der Leipziger Verkehrsbetriebe kann mit allen gängigen Zahlungsmitteln bezahlt werden. Quelle: André Kempner

Es ist übrigens aus Sicht des Zahlungsmittels egal, ob man den Leipziger (Wochen-)Markt mit Bus, Bahn oder dem eigenen Auto ansteuert: Die Ticketautomaten von LVB und Deutscher Bahn akzeptieren Bargeld- und Kartenzahlung genauso wie die Parkautomaten an der Straße oder in den Tiefgaragen.

Einen Happen essen – sowohl als auch ...

Stellt sich der Gedanke ans Mittagessen ein, braucht man in Leipzig dann doch oft Bares. Nicht in den meisten Restaurants und Burger-Läden. Auch nicht in Bäckerei-Cafés und Fleischerei-Imbissen. Aber für Döner, Bratwurst oder Chinanudeln und viele kleine Imbissstuben. Allerdings haben auch da Karte und App Punkte gemacht: Beim Brezelbäcker Ditsch, bei Curry Cult, Le Crobag oder dem beliebten Bubble-Tea-Laden Comebuy kann man seine Verpflegung und sein Getränk elektronisch bezahlen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Beim Thüringer Grill oder beim Crêpes-Express auf dem Hauptbahnhof geht’s nur mit Bargeld; selbst der Snack- und Getränkeautomat an Gleis 18/19 nimmt nur Münzen oder Scheine.

Eine Überraschung der anderen Art bietet die „Mensa am Park“ der Universität Leipzig: „Keine Barzahlung möglich!“, steht dort, mit dem energischen Zusatz „Es können keine Ausnahmen gemacht werden!“ Akzeptiert werden hier Studienausweise für Studierende oder Mensakarten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise Gäste. Denn in allen Mensen des Studentenwerks Leipzig wird bargeldlos bezahlt.

Dienstleistungen mit Karte im Voraus bezahlt

Bei Simone Bottler (56) in der Textilreinigung im Strohsack zahlt die Mehrzahl der Kunden mit Karte. Quelle: André Kempner

Das Leben besteht nicht nur aus Shoppen und Essen, sondern auch aus Arbeit. Dafür sollten Bluse oder Hemd frisch und sauber sein. „70 Prozent der Leute zahlen mit Karte“, erzählt Mitarbeiterin Simone Bottler (56) aus der Textilreinigung in der Strohsack-Passage. „Oftmals kommen sie in der Mittagspause, haben nur 20 Euro in der Tasche, die sie fürs Mittagessen brauchen.“ Angenehmer Nebeneffekt für den Laden: Wer mit Karte zahlt, zahlt im Voraus. Dann ist der Auftrag auf jeden Fall schon mal bezahlt und es macht nichts, wenn die Kundin oder der Kunde eine Weile das Abholen vergisst. Ein Hemd reinigen kostet 1,99 Euro. Dass jemand beim Kartenzahlen den Preis aufrundet, hat Simone Bottler noch nie erlebt: „Eher gibt mal jemand einen Euro extra.“

Eine Dienstleistung bietet auch das öffentliche WC Loo & Me auf dem Hauptbahnhof. Ein Boxenstopp kostet dort einen Euro – Bargeld suchen oder wechseln ist nicht nötig, wenn die Sache drängt. Das Drehkreuz öffnet sich auch bei Kartenzahlung.

Straßenmusiker und Obdachlose ohne Kartenlesegerät

Während unseres Rundgangs durch Leipzig auf den Spuren des Bargelds haben wir drei Begegnungen der besonderen Art: In der Grimmaischen Straße spielt ein Straßenmusiker mit Hingabe Saxofon. Am Hauptbahnhof kommt eine junge Frau mit zwei Hunden und fragt: „Hast du ein bisschen Geld für mich? Für die Hunde?“ An der Thomaswiese schält sich ein Obdachloser, der auf einer Parkbank übernachtet hat, aus seinem Deckenberg. Wie könnte man solchen Mitmenschen helfen, wenn es kein Bargeld mehr gäbe? Dass die Ärmsten unter uns künftig mit EC-Lesegerät um ein paar Cent schnorren, kann man sich nun wirklich nicht vorstellen.

Von Kerstin Decker