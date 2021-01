Erfolg für Leipziger AfD: Jugendhilfeausschuss wird neu besetzt

Leipzig

Freude bei der AfD-Fraktion im Leipziger Stadtrat: „Das ist ein guter Tag für uns“, sagte Christian Kriegel am Donnerstag. Er wird nun wahrscheinlich doch noch in den Jugendhilfeausschuss einziehen. „Wir haben erfolgreich geklagt, weil wir ausgeschlossen worden sind. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat uns Recht gegeben“, sagte Ratsmitglied Kriegel.

Grüne holt mehr Stimmen als Kriegel

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hat den Stadtrat verpflichtet, einen Teil des Jugendhilfeausschusses neu zu bilden. Das Gremium besteht aus acht Vertretern der Fraktionen sowie weiteren sechs Vertretern von Freien Trägern der Jugendhilfe. Die sechs Fraktionen des Stadtrates hatten sich nach der Kommunalwahl 2019 darauf geeinigt, dass von den insgesamt acht zu bestimmenden Ausschussmitgliedern die beiden größten Fraktionen je zwei und die übrigen je ein Mitglied stellen sollten. Kriegel war bei der Konstituierung im September 2019 allerdings durchgefallen. Stattdessen wurde Cordula Rosch, damals Fraktionsassistentin der Grünen, zusätzlich aufgestellt. Sie erlangte zwei Stimmen mehr als Kriegel. Als ihr Stellvertreter wurde Marius Beyer (AfD) gewählt.

Gericht: AfD steht Mitglied zu

Die AfD hatte gegen die Besetzung des Ausschusses geklagt. Das Verwaltungsgericht Leipzig lehnte den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz allerdings ab. Doch das OVG sieht dies anders. Der AfD-Fraktion hätte ein Mitglied im Ausschuss zugestanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts vom Donnerstag. Zudem enthalte die Hauptsatzung der Stadt Leipzig eine Regelung, wonach in beschließenden Ausschüssen jede Fraktion mit mindestens einem Mitglied vertreten sein muss. Die Besetzung sei auch deshalb rechtswidrig, so das OVG, weil die Ausschüsse des Stadtrates die Mehrheitsverhältnisse im Plenum widerspiegeln müssten. Der Beschluss sei unanfechtbar.

Vorsitzender bedauert Entscheidung

Michael Schmidt (Grüne), der in Vertretung von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Ausschuss leitet, bedauert die Entscheidung, „aber wir respektieren sie natürlich“. Die AfD-Fraktion habe sich in ihrer Stadtratsarbeit in Fragen der Jugendhilfe bislang „weder als sachkundig noch als engagiert“ gezeigt und in der Vergangenheit „selbst ihre mögliche Stellvertretung im Ausschuss trotz Einladung nicht wahrgenommen“. Auch wenn dem Urteil des OVG wenig Positives abzugewinnen ist, mache es doch den Weg frei, „die notwendige Neubesetzung der zwischenzeitlich frei gewordenen Sitze vorzunehmen, die bislang durch die anhängige Klage monatelang blockiert wurde“, so Schmidt.

Von Mathias Orbeck