Erfolgreich: 14 Geflüchtete sind nun zertifizierte Rettungssanitäter

Leipzig

Ein strahlendes Lächeln ging am Montag Vormittag in der Johanniter-Akademie einmal durch die Reihe: Vor 13 Monaten hatten 14 junge Menschen mit Fluchthintergrund eine Ausbildung zum Rettungssanitäter begonnen, nun erhielten sie ihre Zertifikate. Alle vier Frauen und zehn Männer überquerten sämtliche Hürden des Weges erfolgreich.

Ausbildung in drei Modulen

Im Rahmen des Projekts„Schutzsuchende als Lebensretter“ begannen vor gut einem Jahr die anerkannten Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Iran und Irak die Ausbildung, die aus drei Modulen besteht und zu deren Schwerpunkten neben der rettungsdienstlichen Qualifikation berufsbezogener Deutschunterricht, interkulturelles Training und eine sozialpädagogische Begleitung gehört. Alle haben jeweils vier Wochen im Krankenhaus und auf einer Rettungswache gearbeitet – verteilt zwischen Torgau und Schkeuditz bis nach Lugau im Erzgebirge und Heidenau.

„Hat mir sehr viel Spaß gemacht“

„Die Ausbildung war wunderbar und hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagt Ahmad Alsaeed. Der 33-jährige studierte Betriebswirtschaftler flüchtete vor vier Jahren aus Syrien und hatte schon in seiner Heimat als pädagogischer Betreuer für irakische Flüchtlingskinder beim roten Halbmond gearbeitet. „Ich wollte unbedingt wieder etwas bei einer Hilfsorganisation machen.“

Ausbildung fiel nicht immer leicht

Den Ausbildungs-Tipp zu den Johannitern bekam er von seinem Deutschlehrer Martin Mickan, der ebenfalls an der Akademie unterricht. „Vor allem der Sprachunterricht sowie die Praktika im Krankenhaus und auf der Wache waren toll“, sagt Ahmad Alsaeed. Ähnlich ging es der 2014 aus Syrien geflohenen Sozdar Mohammad (26). Zwar sei ihr die Ausbildung nicht immer leicht gefallen, doch „nun bin ich total stolz und glücklich, dass ich es geschafft habe“.

Akademie-Leiter ist beeindruckt

Akademie-Leiter Lars Menzel betonte: „Die gegenseitige Unterstützung und der Ehrgeiz aller Teilnehmer haben uns tief beeindruckt. Es ist etwas ganz Besonderes bei der Berufsausbildung, wenn in der recht langen Zeit keiner abspringt.“ Mit dem Zeugnis in der Tasche haben die 14 neuen Rettungssanitäter gute Job-Chancen; laut Johannitern laufen die ersten Vorstellungsgespräche sehr vielversprechend. Das Ausbildungsprogramm SAL (Schutzsuchender als Lebensretter) wurde an der Johanniter-Akademie entwickelt und läuft bundesweit.

Projekt wird 2020 erneut angeboten

SAL hilft zum einen beim Eindämmen des akuten Personalmangels, zum anderen gibt es Geflüchteten die Möglichkeit, in einen Beruf einzusteigen. Lars Menzel kündigt an: „Das Projekt lief so erfolgreich, dass wir es auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder anbieten werden.“

Von Mark Daniel