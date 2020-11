Erfolgreiche Benefiz-Tour: Knapp 12 000 Euro für Leipziger Projekte

Leipzig

Viel Geld für gute Sachen: Mehrere größere Spenden gingen jetzt an das Kinderhospiz Bärenherz, ein Grundschulprojekt und an die Kinderherzstiftung. In Summe flossen knapp 12 000 Euro aus einer Benefiz-Rad-Aktion.

Seehausener startet Aktion

„Bärenstark, tausend Dank für die 5335 Euro für unser Kinderhospiz Bärenherz,“ erklärt Hubertus Freiherr von Erffa, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Ebenso groß ist die Freude bei Ralf Rangnick über ebenfalls 5 335 Euro für seine Stiftung, die einem Grundschulprojekt zu Gute kommen. Auch die Kinderherzstiftung erhält 1000 Euro. Zu verdanken sind die Spenden dem Rentner Alfred Wiesner aus Seehausen, der mit seiner Idee, gemeinsam zu radeln und dabei Gutes zu tun, sieben Radtouren zu je 100 Kilometer rund um die Leipziger Seen bis weit in die Dübener Heide organisierte, dafür zwölf Mitstrampler begeisterte. Und: Wiesner überzeugte mehrere Betriebe für gefahrene Rad-Kilometer zu spenden – darunter die Sparkasse Leipzig, Habicom Immobilien, Orthopädietechnik Neubert und Dr. Petersen. Hinzu kamen 1470 Euro aus seiner eigenen Geburtstagsnachfeier. Auch die Spendenplattform „betterplace“ unterstützte die Aktion, die insgesamt einen Betrag von 11 670 Euro einbrachte.

Lob für großen Teamgeist

„Wir hatten auf unseren Touren viel Spaß bei zumeist gutem Radwetter, gönnten uns Trink- und Energie-Riegel-Pausen und ich bin mir sicher, dass dieser Aktion weitere folgen werden,“ sagt der einstige Vertriebsdirektor der Leipziger Sparkasse Alfred Wiesner, der sich nach einer Herz-OP durchs Radeln fit hält. Ebenso wie Diplomingenieur Achim Husack aus Schleußig, der gleichfalls nach einer Herz-OP noch mehr in die Pedalen tritt. „Durch Zufall erfuhr ich von der Aktion und ich war gleich mit dem Herzen dabei,“ erzählt die im Großhandel tätige Patricia Reichert aus Beuden bei Krostitz, die auch gern mal mit dem Rennrad unterwegs ist und sich schon jetzt auf eine Wiederholung freut. Kerstin Trompter, Assistentin in der Sparkasse, lobt vor allem den großen Teamgeist.

Von Traudel Thalheim