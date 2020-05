„KulturSendung“ – Leipziger Projekt wird Exportschlager

Leipzig

Es begann Anfang April mit ein paar kleinen Konzerten und stieß auf große Begeisterung, nun sorgt es über Leipzig hinaus für Furore: Das Projekt „ Kultursendung“, das Künstlern bezahlte Auftritte exklusiv in Höfen, Gärten oder vor Balkonen vermittelt, ist ein Kind der Corona-Ära. Wie sehr die Idee Zuschauer wie auch Auftretende beglückt, beweist die gestiegene Nachfrage: Kultursendungen gibt’s nun auch in Dresden, Halle und in Karlsruhe, weitere Städte stehen in der Warteschlange.

Gegen den Budenkoller

Gedacht war das Projekt als Mittel gegen den Budenkoller für Drinbleiber während der strengen Beschränkungen und als Einnahmequelle für Künstler, denen wegen der Pandemie die Auftrittstermine komplett weggebrochen waren. Eventmanager Andreas Hahn und Team garantierten allen Bestellern Corona-konforme Mini-Konzerte in gebührendem Abstand.

Das rief durch die Berichterstattung in der LVZ das Ordnungsamt auf den Plan, das zunächst die Durchführung wegen Sicherheits-Bedenken untersagte. Nach Gesprächen gab das Rathaus dann doch grünes Licht. Kurz darauf tauchte ein Beitrag über die KulturSendung in den Tagesthemen auf. „Das brachte sicher auch noch mal einen Schub“, vermutet Hahn-Mitarbeiter Jan Torke.

Jetzt über 40 Acts

Gehörten anfangs 15 Acts zum Pool der Künstler, die entweder solo oder zu zweit auftreten, wuchs die Zahl kontinuierlich weiter – auf aktuell über 40. Unter anderem buchte auch Funzel-Kabarett-Chef Thorsten Wolf die Kultursendung für Konzerte vor Seniorenheimen, um die Bewohner zumindest für eine Weile vom Gefühl der Isolation zu befreien. Anfang Mai überschritt das Projekt die Marke von über 100 Konzerten.

Da lagen bereits Anfragen aus Halle, Dresden und Karlsruhe vor – sowohl von Künstlern als auch von potenziellen Bestellern. In der baden-württembergischen Stadt stieg am 14. Mai ein erstes Konzert mit Singer-Songwriterin Anica. Lokale Künstler schenken jeweils vor Ort Freude. Das Ende des Sendemastes ist dabei offenbar noch nicht erreicht: „Aktuell bereiten wir Kultursendungen in Erfurt und Chemnitz vor“, verrät Torke.

Auch nach Corona geplant

Schon zum Auftakt der Erfolgsgeschichte kristallisierte sich schnell die Überlegung heraus, auch in Post-Corona-Zeiten das Konzept aufrecht zu erhalten – auf Wunsch von Empfängern wie auch Künstlern. Noch ist es nicht soweit, „aber derzeit sondieren wir entsprechende Möglichkeiten im Austausch mit den Protagonisten und Partnern“, so Torke.

Der weitreichende Erfolg der Initiative hat auch Agentur-Chef Andreas Hahn überrascht. „Offenbar hat die Kultursendung eine Nische aufgemacht“, sagt er, „wir sind darüber sehr froh und entwickeln das Projekt weiter.“

Von Mark Daniel