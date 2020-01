Erinnerung wachhalten: Leipzig gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Leipzig

Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Der 27. Januar – der Tag, an dem die Rote Armee das Lager befreite – ist in Deutschland seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag. Im Jahr 2005 erklärten auch die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

In der Nähe des ehemaligen KZ-Außenlagers

In Leipzig fand die zentrale Gedenkveranstaltung am Denkmal für die Opfer des „Massakers von Abtnaundorf“ statt. Ganz in der Nähe befand sich von 1943 bis 1945 das Konzentrationslager Leipzig-Thekla, eines von insgesamt sechs Außenlagern des KZ Buchenwald in Leipzig. Mehrere tausend KZ-Häftlinge mussten hier für den Flugzeughersteller „Erla“ Zwangsarbeit leisten. Im April 1945 wurde das KZ geräumt, Häftlinge, die zu schwach für die sogenannten „Todesmärsche“ waren, blieben zurück. Am 18. April wurden etwa 300 Gefangene in eine Baracke gesperrt, die mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Nur 67 Menschen haben das „ Massaker von Abtnaundorf“ überlebt. Wie viele Menschen dabei insgesamt ums Leben kamen, ist bis heute nicht abschließend geklärt.

Erinnern ist wichtiger denn je

Viele Leipzigerinnen und Leipziger waren mit den Bussen, die von der Stadt für die Fahrt nach Abtnaundorf zur Verfügung gestellt wurden, angereist. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hielt eine Ansprache, in der er auf den wichtigen Stellenwert der Erinnerung verwies. „Was heißt erinnern heute? Wie können wir erinnern?“, fragte er. In beiden Teilen Deutschlands seien die NS-Verbrechen nach 1945 vergessen und verdrängt worden – erst nach und nach habe sich eine Erinnerungskultur etabliert. „Wie schwer haben wir Deutschen uns getan, eine Sprache, einen Ausdruck und eine Kultur des Erinnerns zu entwickeln“, so der OBM. Besonders angesichts der neuen Fremdenfeindlichkeit und des erstarkendem Antisemitismus sei dieses Erinnern wichtiger den je.

Demokratie ist nicht selbstverständlich

Auch Kajo Wendt, stellvertretender Sprecher des Jugendparlaments der Stadt Leipzig, hielt eine Ansprache. Er betonte: „Demokratie ist nicht selbstverständlich. Demokratische Grundwerte sind ein großes Privileg – das ist vielen Menschen nicht bewusst“. Der Elftklässler sagte: „Ich bin stolz auf die deutsche Erinnerungskultur“. Es sei die Aufgabe von jungen Menschen, Freiheit und Respekt zu leben.

Den Ansprachen folgten Gebete von den Vertretern der Evangelischen und Katholischen Kirche und der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. Oberbürgermeister Jung, Parteien und die Bereitschaftspolizei legten Kränze nieder, viele Besucher Blumen. Begleitet wurde die Veranstaltung vom Kammerchor „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ der Leipziger Hochschule für Musik und Theater.

Weitere Gedenkveranstaltungen in Leipzig

Im Anschluss lud OBM Jung alle Anwesenden zur Eröffnung der Ausstellung „Verfolgen und Aufklären. Die erste Generation der Holocaustforschung“ ins Neue Rathauses ein. Im Verlauf des Tages fanden weitere Gedenkveranstaltungen statt: etwa ein Friedensgebet der Jüdisch-Christlichen Arbeitsgemeinschaft in der Nikolaikirche und ein Konzert in der Thomaskirche. Auch am Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in der Goethestraße wurde der Opfer gedacht.

Von Lilly Günthner