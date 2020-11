Erlebnis statt Albtraum: So klappt der Friseurbesuch mit Kind

Leipzig

Die Haare stehen zu allen Seiten ab oder ragen in die Augen, die feinen Spitzen sind unterschiedlich lang. Viele Eltern mit kleinen Kindern fragen sich dann, wann sie mit ihrem Nachwuchs zum Friseur gehen können. Doch gerade vor dem ersten Besuch haben sie Respekt – schließlich hat man schon von dem Albtraum eines schreienden Kindes beim Anblick der Schere gehört. Sylvia Reimann-Richter, Obermeisterin der Friseurinnung in Leipzig, erklärt im Interview, wie der Friseurbesuch mit Kindern zum Erlebnis wird, wie wichtig die Mitarbeit der Eltern ist und was bei älteren Kinder trotz Coolness erlaubt ist.

Sylvia Reimann-Richter, Obermeisterin der Friseurinnung in Leipzig Quelle: privat

Ab wie viel Jahren kann man mit seinem Kind zum Friseur gehen?

Grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, an dem das Kind seinen Kopf selbstständig halten kann. Das wäre so ab einem Dreivierteljahr. Die Mehrheit der Eltern kommt aber mit Kindern ab einem Jahr.

Ist das nicht sehr früh?

Das kommt darauf an: Es gibt Babys, die kommen mit sehr vielen Haaren auf die Welt. Und spätestens, wenn sie ins Gesicht hineinragen und damit stören oder das Sehen verhindern, sollten sie gekürzt werden.

Kann ich mein Kind auf den Friseurbesuch vorbereiten?

Ja, das können und sollten Eltern tun. Eigentlich ist das wie beim Zahnarzt, da gehen Sie ja auch nicht einfach so hin, ohne dem Kind zu zeigen, was gemacht wird. Allerdings ist die Vorbereitung auch kein Garant dafür, dass der erste Besuch bei uns funktioniert.

Wie läuft der erste Besuch bei einem Friseur dann ab?

Jeder Friseursalon hat seine eigenen Methoden. Wir haben gute Erfahrungen mit Tablets gemacht. Darauf können die Kinder ihre Lieblingsserien schauen, während wir schneiden, das sorgt für Ablenkung. Zudem bieten wir eine Tüte Traubenzucker oder Gummibären als Anreiz an: Wenn die Kinder mitmachen, bekommen sie diese als Belohnung. Und Kinder sind stolz, wenn sie es geschafft haben.

Also soll der Friseurbesuch etwas Besonderes sein?

Wissen Sie, wir möchten den Friseurbesuch als Erlebnis gestalten. Vor Corona haben wir samstags an unsere Kunden immer Croissants verteilt. Unsere Kunden sollen sich bei uns rundum wohlfühlen. Das wollten die Kinder dann auch haben – und haben es bekommen, wenn sie mitgemacht haben. Bei Kindern geht noch viel über loben und animieren, dann machen sie freiwillig mit.

Bei Jugendlichen haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, junge Kollegen an den Friseurtisch zu stellen. Die können mit einer oder einem 17-Jährigen auf Augenhöhe sprechen. Zudem gehört die Beratung einfach dazu. Übrigens auch bei thermischen Geräten und Haarsprays. Wir zeigen den Jugendlichen den ordnungsgemäßen Umgang, klären auf und beantworten Fragen. Sie sollen es auch selbst bei uns ausprobieren, damit die Anwendung zu Hause auch richtig funktioniert. Es zu vermitteln, ist Teil unserer Aufgabe. Als Friseur müssen wir hinhören und uns Zeit nehmen, für das, was unsere kleinen und großen Kunden wünschen.

Es gibt aber auch Kinder die partout nicht still sitzen oder gar schreien. Was tun sie dann?

Ja, es gibt auch Kinder, die „Theater machen“. Da versuchen unsere Kollegen so einfühlsam wie möglich zu handeln, Dinge zu zeigen und zu erklären, und den Schnitt in Übereinstimmung mit Eltern hinzubekommen. Wenn es aber gar nicht geht, müssen wir die Eltern mit ihrem Kind nach Hause schicken. Doch zu 98 Prozent kriegen wir das hin. Wie gesagt, das A und O ist die Mithilfe der Eltern.

Machen Sie bei Kindern dann alles möglich?

Wir als Friseure haben eine Beratungspflicht. Wir stehen den Eltern bei Fragen und später den älteren Kindern mit Rat zur Seite, ob etwas gut ist beziehungsweise zielführend. Wenn Kinder ruhig und allein sitzen können, setzen wir die Wünsche nach modischen Frisuren natürlich unter Einhaltung der gesetzlich Bestimmungen um.

Gesetzliche Bestimmungen? Wie meinen Sie das?

Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren dürfen Friseure keine farblichen oder chemischen Veränderung an den Haaren vornehmen. Das heißt: kein Tönen, kein Färben – auch keine Strähnen – und keine Dauerwelle. Das ist mir besonders wichtig. Die Kinderhaut entwickelt sich bis zum 25. Lebensjahr. Da darf keine Chemie ran, sonst können zum Beispiel allergische Reaktionen auftreten. Hier kommt auch wieder die Beratung ins Spiel: Sowohl die Eltern als auch die Kinder kläre ich eingehend über die Anwendung und mögliche Folgen auf. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass Eltern wie Kinder dankbar sind für solche Hinweise.

Und wenn die Eltern darauf bestehen?

Dann appelliere ich noch mal eingehend an den gesunden Menschenverstand. Hier geht es um die Gesundheit der Kinder. Und die meisten sind auch einsichtig. Bei uns im Salon gibt es das nicht. Und was oxidationsfreie Zusätze angeht: Grundsätzlich wäre das möglich. Aber wenn sie schwarze oder braune Haare haben und wollen eine andere Farbe, geht das schon wieder nicht ohne Oxidationsmittel. Zudem ist dann auch nicht jede Farbe möglich.

Was gilt in Corona-Zeiten beim Friseurbesuch mit Kind?

Jetzt, in Corona-Zeiten, besteht zum einen Maskenpflicht für Eltern und zum anderen werden auch die Kinderhaare gewaschen. Dafür benutzen wir spezielle Kindershampoos. Wir Friseure arbeiten fast alle mit rückwärtsgewandten Waschbecken. Das können Kinder ab drei schon mitmachen, davor eher nicht.

Gibt es spezielle Kindertarife?

Da hat jeder Salon seine eigene Preisgestaltung.

