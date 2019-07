Leipzig

Es soll Leipzig-Besucher geben, die nehmen in ihr touristisches Programm das Neue Rathaus nicht wegen der Unteren oder Oberen Wandelhalle oder wegen des freundlichen Oberbürgermeisters im Range eines Städtetagspräsidenten auf, sondern einzig und allein wegen seines Paternosters.

Der sogenannte Personen-Umlaufaufzug ist der einzig verbliebene seiner Art in der Messestadt und einer der letzten in Sachsen. Doch die Familie aus Bayern, die dieser Tage vor dem Speziallift stand, dessen Benutzung nur Angestellten der Stadtverwaltung gestattet ist, kehrte enttäuscht um. Das gute Stück bewegte sich nämlich nicht. Tut es im Übrigen schon seit Wochen nicht; genauer gesagt seit dem 8. Mai.

Flipchart verkeilt sich in Kabine

An diesem Tag hatte ein Rathaus-Mitarbeiter ein Flipchart mit dem Paternoster transportieren wollen. Das Schreibboard verkeilte sich aber in der Kabine der Wahl und zerstörte deren Rückwand. Seither ist das Betreten des Gefährts, dessen Beförderungsboxen an zwei Ketten hängen, strengstens untersagt.

Es soll Verwaltungsleute geben, die sind vom vielen Treppensteigen inzwischen derart gebeutelt, dass sie regelmäßig Stoßgebete zum Himmel schicken – auf dass die Reparatur gelinge; die Instandsetzung jener Konstruktion, die dem christlichen Rosenkranz – auch Paternosterschnur genannt – ähnelt, was wiederum zur Namensgebung beitrug (Paternoster = Vaterunser).

Am 17. Juli soll der Paternoster wieder fahren

Und tatsächlich: Es ist Erlösung in Sicht. Wie das Amt für Gebäudemanagement auf LVZ-Anfrage mitteilte, wird die von einer Tischlerei in Zusammenarbeit mit Thyssen wiederhergestellte Kabine ab dem 15. Juli den Weg zurück an ihren alten Platz finden. Ab dem 17. Juli soll der Paternoster wieder fahren. Dem Himmel sei Dank! Schadenssumme: knapp 6400 Euro brutto. Geht ja noch.

Von Dominic Welters