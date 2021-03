Leipzig

In Leipzig sorgen verunreinigte Schnell- und Selbsttests für Corona-Infektionen offenbar weiterhin für Probleme bei der Umsetzung der neuen Schutzverordnung des Freistaates. Nachdem bereits seit vergangener Woche Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Kitas und in einigen Schulhorten der Messestadt deshalb nicht mehr getestet werden konnten, sei am Montag aufgrund von entdeckten Auffälligkeiten in den Lieferungen mehrerer Hersteller nun die Testpflicht auch generell in der öffentlichen Verwaltung temporär ausgesetzt worden. Darüber wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Nachmittag schriftlich informiert.

Am Freitag waren die ersten Verunreinigungen in den Lieferungen bei Routinekontrollen des Leipziger Gesundheitsamtes aufgefallen. Konkret entdeckte die Behörde auf den für den Rachenabstrich notwendigen Tupfern in den Corona-Tests trotz Versiegelung bereits farbliche Veränderungen. Die beanstandeten Kits seien zur genaueren Überprüfung an die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) nach Dresden zurückgeschickt worden, hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Kommune. Die beanstandeten Kisten wurden anschließend durch andere Lieferungen aus der Landeshauptstadt ersetzt.

Untersuchung dauert an – Kultusminister: keine Kitas betroffen

Gelöst werden konnten die Probleme damit aber offenbar nicht: „Da bis heute das Ergebnis noch nicht vorliegt und in Proben weiterer Hersteller Auffälligkeiten gefunden worden sind, werden vorsorglich alle Testungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Vorliegen belastbarer Ergebnisse ausgesetzt“, heißt es in der Erklärung der Stadtverwaltung an alle kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der LVZ vorliegt.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) bestritt am Dienstag in einer Pressekonferenz, dass Kitas und Schulen betroffen waren. Dies sei eine Falschmeldung gewesen. „Wenn es konkrete Dinge gibt, gehen wir diesen aber natürlich schnell nach“, so der Unionspolitiker weiter.

Von Matthias Puppe