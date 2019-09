Leipzig

Derzeit wird die Umgestaltung des Ernst-Thälmann-Hains im Mariannenpark geplant. Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer mitteilte, sollen Bürger die Möglichkeit haben, ihre Wünsche, Fragen und Ideen an das Projekt vor Ort mit einem kleinen Team aus Sachverständigen zu diskutieren. Geplant sind Termine am Montag, 30. September, um 16 Uhr (außer bei Regen) und am 1. Oktober ab 19 Uhr sowie am 7. und 14. Oktober ab 16 Uhr.

Der Ernst-Thälmann-Hain hat bereits vor über 25 Jahren seinen wesentlichen Bestimmungszweck und Teile seiner Ausstattung verloren. Ziel ist es, dass der Teil des Mariannenparks wieder an Aufenthaltsqualität gewinnt. Aus diesem Grund hat aktuell ein mehrstufiger Beteiligungsprozess zur Planung der Umgestaltung dieses Parkabschnittes begonnen.

Im Rahmen der Beteiligung wird zeitweise ein Info-Kasten vor Ort installiert. Weitere Möglichkeiten zur Beteiligung gibt es im Projektladen Schönefeld in der Gorkistraße 80. Sprechzeit ist jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 14 bis 17 Uhr.

Die gesammelten Ideen und Wünsche werden am 16. Oktober in einem ersten Planungsworkshop vorgetragen und Umsetzungsmöglichkeiten besprochen. Bei einem weiteren Termin sollen die Entwurfsideen für die Neugestaltung diskutiert werden.

