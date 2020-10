Erschütternde Anklage in Leipzig: Dreijährige von Mutter und verurteiltem Sextäter missbraucht

Leipzig

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind erschütternd: Eine Leipzigerin soll ihre kleine Tochter einem einschlägig vorbestraften Kinderschänder zum Missbrauch überlassen und das Mädchen auch noch zu pornografischen Aufnahmen gezwungen haben. Zum Prozessauftakt am Dienstag am Landgericht schwiegen sie und ihr Komplize zu den schwerwiegenden Anklagepunkten.

Es war im Jahr 2012, als Jacqueline Z. (49) den deutlich jüngeren Daniel M. (33) kennenlernte. Der gebürtige Schkeuditzer saß damals gerade hinter Gittern, er war zu vier Jahren Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in zehn Fällen verurteilt worden. Als er auf freien Fuß kam, unterstützte sie ihn und soll ihn auch mit ihrer Tochter besucht haben.

„Eignung als Missbrauchsopfer“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Jacqueline Z. es von Oktober 2017 – da wurde das Mädchen gerade mal drei Jahre alt – bis November 2019 in mindestens sechs Fällen zugelassen hat, dass sich Daniel M. in ihrer Wohnung im Stadtteil Lausen-Grünau auf verschiedene Weise an ihrer Tochter verging. Mindestens zweimal sei die Mutter während der furchtbaren Taten sogar dabei gewesen und habe ihr Kind veranlasst, die quälenden Übergriffe zu dulden. Aktenkundig sind drei weitere Fälle von September bis Dezember 2019, bei denen Jacqueline Z. selbst ihre Tochter missbraucht haben soll.

Zudem habe die Angeklagte von Oktober 2017 bis Januar 2020 mehrfach von ihrem Kind pornografische Aufnahmen gemacht, so die Staatsanwaltschaft, „um die körperliche Entwicklung ihrer Tochter und ihre Eignung als Missbrauchsopfer zu dokumentieren“. Einige dieser Smartphone-Fotos soll sie an Daniel M. geschickt haben.

Anstiftung per Chat

Für den verurteilten Sexualstraftäter war das offenbar noch nicht genug. Der Anklageschrift zufolge hatte er ab Dezember 2019 via Internet-Chat auch Kontakt zu einer bislang unbekannten Frau. Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hatte er mit dieser Chat-Bekanntschaft die Gründung einer Familie mit mehreren Kindern geplant. Der Nachwuchs sollte spätestens ab dem Alter von vier Jahren „mit Rat und Tat sexuell aufgeklärt erzogen werden“, so die Anklage.

Außerdem habe Daniel M. die Frau überreden wollen, dass sie sich an ihrem dreijährigen Sohn vergehe. „Wenn Du es schaffst, hast Du etwas erreicht in deinem Leben, auf das du stolz sein kannst“, soll er ihr via Chat mitgeteilt haben. Allerdings sei es zu keinem Missbrauch gekommen. Der Kontakt brach am 22. Januar dieses Jahres ab, weil Daniel M. festgenommen wurde und in Untersuchungshaft kam.

Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch in sechs Fällen und versuchte Anstiftung zum Missbrauch zur Last gelegt. Jacqueline Z. steht wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch in vier Fällen und schwerem Missbrauch in zwei Fällen vor Gericht. Beiden wird zudem Kinderpornografie vorgeworfen. Für den Prozess hat die 3. Strafkammer noch vier Verhandlungstermine bis 20. November geplant.

Von Frank Döring