Leipzig

Der Wochenstart war noch eisig: In Sachsen lagen die Temperaturen in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren Orten um die minus 20 Grad. Im Erzgebirgskreis wurde mit minus 28,8 Grad sogar der bundesweite Kälterekord für den bisherigen Winter verzeichnet. Auch Leipzig startete mit frostigen minus 14,8 Grad in die neue Woche. Doch der Winter wird sich in den nächsten Tagen verabschieden.

„Am Montag ist der letzte Tag mit Dauerfrost“, sagt Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Denn im Wochenverlauf steigen die Temperaturen immer weiter und erreichen am Wochenende sogar zweistellige Werte. „Das ist für die aktuelle Jahreszeit wirklich ein Ausreißer. Besonders extrem ist dieser stramme Wetterwechsel. Eben noch Sibirienkälte, dann plötzlich Turbo-Frühling: Das ist schon ein bisschen verrückt“, kommentiert Wetterexperte Dominik Jung das Wechselbad der Gefühle .

Warnung vor Glatteis

Zunächst bleiben in Leipzig die Nächte aber noch kalt. In der Nacht zu Dienstag könnten sogar noch einmal bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Der Schnee kann in den Morgenstunden allerdings in Regen übergehen und stellenweise für gefährliche Glätte auf den Straßen sorgen. Auch auf den Gehwegen kann es sehr glatt werden: Hier legt sich ein Nässefilm auf den ohnehin schon rutschigen, festgetrampelten Schnee und tiefgefrorenen Boden. Weil die Temperaturen auch in den kommenden Nächten unter den Gefrierpunkt sinken, müssen Autofahrer im Berufsverkehr besonders aufpassen. „Wer früh unterwegs ist, sollte vorsichtig sein“, warnt Meteorologe Oehmichen. Besonders im Leipziger Umland, aber auch im Stadtgebiet besteht in den nächsten Tagen Glättegefahr.

Der Schnee wird erst Ende der Woche abgetaut sein

Die Tagestemperaturen steigen im Wochenverlauf aber deutlich an, und der Schnee beginnt zu schmelzen. Allerdings kann es bis Ende der Woche dauern, ehe die Schneeberge, die sich seit gut einer Woche in Leipzig angehäuft haben, verschwunden sind. „Der Schnee wird langsam abtauen. Es wird wohl eine Weile dauern, bis er wirklich weg ist“, so der DWD-Meteorologe. Mit Tauwasserfluten auf Leipzigs Straßen sei nicht zu rechnen. Denn starker Regen, der diese verursachen würde, wird nicht vorhergesagt. Matschige Straßen wird es in Leipzig aber trotzdem geben. Wenn auch langsam: Der Schnee schmilzt und wird Matsch und Dreck auf den Gehwegen hinterlassen.

Am Sonntag können die Temperaturen in Leipzig auf frühlingshafte 15 Grad steigen. Quelle: wetter.net

Trotz Tauwetter: Mit Überschwemmungen wird nicht gerechnet

Eine Hochwassergefahr besteht angesichts des angekündigten Tauwetters aber nicht. „Viele werden jetzt angesichts der Tauwetterprognosen unruhig, wir nicht“, sagt Talsperrenmeister Axel Bobbe. Nach den aktuellen Vorhersagen sei zwar mit einer Schneeschmelze im Großraum Leipzig bis hinein ins Vogtland zu rechnen. „Aber zwei Einflussfaktoren stimmen uns zuversichtlich: Die Schneemengen sollen nur langsam abtauen. Und mit größeren Regenmengen wird laut Wetterdienstprognose nicht gerechnet“, so der Chef der Landestalsperrenverwaltung in Rötha.

Daher sei die aktuelle Situation mit dem Januarhochwasser 2011 nicht zu vergleichen. In jenem Jahr war unter anderem die Weiße Elster über die Ufer getreten. „Damals hatten wir einen extremen Wärmeeinbruch und innerhalb kurzer Zeit zusätzlich Regenfälle von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. Der Boden war dazu noch vereist und konnte nichts aufnehmen“, erinnert sich Bobbe. Überflutungen waren die logische Folge.

Diesmal sei die Lage bisher entspannter. Die Flusspegel werden zwar ab Wochenmitte spürbar ansteigen, aber im Bereich eines normalen Jahreshochwassers bleiben. Kleinere Flüsse wie die Whyra oder die Eula im Süden von Leipzig könnten dann über die Ufer treten. An der Pleiße, der Mulde oder der Elbe werde aber voraussichtlich nichts weiter passieren. „Es wird einen Schwapp geben, aber nichts Gigantisches“, so die Prognose von Axel Bobbe, der aber auch hinzufügt: „Ein Prophet bin ich nicht. Entscheidend bleibt die aktuelle Wetterlage.“

Frühlingshafte Temperaturen in Leipzig

Am Wochenende kündigt sich der Frühling mit Temperaturen von bis zu 15 Grad in der Messestadt an. Dazu soll die Sonne scheinen. „Das kann schon frühlingshaft anmuten“, so Jens Oehmichen. Doch das endgültige Ende des diesjährigen Winters will er noch nicht verkünden. „Bis Ende März kann es noch einige Überraschungen geben und auch noch mal knackig kalt werden“, betont er.

Von Lilly Günthner und Olaf Majer