Paletten abladen, Regale befüllen, an der Backstation für frischen Nachschub sorgen. Und immer ein Auge auf die Kasse. „Die darf nicht unbesetzt sein. Wartende Kundschaft – das geht gar nicht.“ Seit 25 Jahren arbeitet Michaela M. (Name geändert) beim Discounter Aldi. Den Job mache sie gern. „Oder besser: Ich habe ihn gern gemacht. Nicht erst seit Corona nimmt das Arbeitspensum zu.“ Was vor allem an der immer kürzer werdenden Personaldecke liege.

„Dadurch wächst der Druck auf den einzelnen, denn wir müssen immer verfügbar sein“, sagt die Mutter zweier Kinder. Sie genieße das „Privileg“ der 26-Stunden-Woche. Viele Kollegen und Kolleginnen bekommen nur Verträge mit noch weniger Stunden, werden aber nach Bedarf eingeteilt. „Was so viel heißt: Privat planen geht nicht mehr. Denn bei immer weniger Leuten ist jeder ständig gefragt und muss kurzfristig einspringen, wenn der Chef es für erforderlich hält.“

Michaela M. würde gern mehr arbeiten. Sie braucht das Geld. Ihr Arbeitgeber spielt aber nicht mit. „Im Einzelhandel wird auf Flexibilität gesetzt und die ist bei Teilzeitkräften eben höher als bei Vollzeit. In den Stellenausschreibungen werden deshalb hauptsächlich Teilzeitkräfte gesucht.“

Im Osten sind weniger als ein Drittel tarifgebunden

Die Supermärkte zahlten Stundenlöhne zwischen 11 und 15 Euro, berichtet Thomas Schneider von der Gewerkschaft Verdi. „Damit kommt man als Teilzeitkraft auf ein Bruttogehalt zwischen 1600 und 1800 Euro im Monat.“ Hinzu kommen Urlaubsgeld (45 Prozent, im Westen 50 Prozent) und Weihnachtsgeld (50 Prozent, im Westen 62,5 Prozent). „Jedenfalls bei den tarifgebundenen Unternehmen ist das so – im Osten sind das weniger als ein Drittel aller Betriebe.“

Gewerkschafter Schneider bestätigt, dass viele Discounter bevorzugt in Teilzeit einstellen, um die Kräfte nach Bedarf einsetzen zu können. „Große Sprünge kann man mit solchen Löhnen nicht machen“, sagt er. „Oft reicht es gerade so für Miete und die täglichen Dinge.“ Das Problem sieht er vor allem in der Zukunft. „Die zu erwartenden Renten vieler Verkäufer und Verkäuferinnen sind so klein, dass mit ernsthaften Problemen im Alter zu rechnen ist.“

Würde sie nicht nebenbei jobben, müsste sie ausziehen, sagt Michaela M. Dabei wohne sie schon im Umland von Leipzig, muss täglich 18 Kilometer zur Arbeit fahren. „Ohne Auto wäre ich aufgeschmissen. Und in der Stadt kann ich mir keine Wohnung leisten.“ Im Nebenjob arbeitet sie auf 450-Euro-Basis bei der Post in Radefeld. Das bessert ihre Rente zwar etwas auf, an später will die über 40-Jährige dennoch nicht denken. „Da wird mir angst und bange.“

„Die da oben werden einfach nicht schlau“

Viel zu wenig Personal – das ist auch das Problem beim Discounter Netto. „Die da oben werden einfach nicht schlau“, sagt Verkäufer Maik Stepputat. Krankheit, Ausfälle, Unzufriedenheit in der Branche kämen doch nicht von ungefähr. Der Arbeitgeber müsste mit mehr Personal gegensteuern. „Das passiert aber nicht, deshalb ist die Fluktuation in der Branche auch so groß.“ Der Beruf werde einfach nicht wertgeschätzt.

Vor einem Jahr wären ihm diese Worte so nicht über die Lippen gekommen. „Während der ersten Corona-Krise standen wir im Lichte der Öffentlichkeit, galten als systemrelevant. Das hat sich echt gut angefühlt.“ Sogar von der Kanzlerin gab es Lob. „Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.“ Runter wie Öl gingen diese Worte, sagt der Verkäufer.

„Während andere Supermärkte – wenigstens anfangs – Sicherheitskräfte am Eingang positionierten, um die Zahl der Kunden zu begrenzen und zu schauen, ob alle Maske tragen, lag und liegt das bei Netto in unseren Händen.“ Der 36-jährige gebürtige Bornaer sagt das mit einer gewissen Resignation in der Stimme.

Dafür, dass er und seine Kollegen seit Beginn der Corona-Krise Überstunden und Sonderschichten fahren, gab es vom Unternehmen wenig Anerkennung. Als Zeichen der „Wertschätzung“ gewährte der Discounter den Beschäftigten einen Rabatt von 20 Prozent bei einem Einkauf von 600 Euro in einem Monat. „Wer von uns kauft schon für 600 Euro Lebensmittel?“

Verdi: „Die Supermärkte sind die Krisengewinner“

Auch andere Ketten haben ihren Beschäftigten mit Gutscheinen im Wert von 100 bis 300 Euro gedankt. „Das Dreifache in bar wäre angemessen gewesen“, sagt Verdi-Funktionär Jörg Lauenroth-Mago. „Die Supermärkte verzeichnen Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich, sind die Krisengewinner schlechthin. Das ist doch armselig, wie sie mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen.“

Im aktuellen Tarifstreit des Einzel- und Versandhandels aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen will man deshalb an der Forderung nach einer Lohnerhöhung von 4,5 Prozent und plus 45 Euro monatlich festhalten. Zudem will die Gewerkschaft ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde und für Gewerkschaftsmit­glieder zusätzlich drei freie Tage als „Gesundheitstage“ durchsetzen. Demgegenüber hatten die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Juni einen Dreijahresabschluss angeboten und für das erste Jahr nach zwei Nullmonaten 2 Prozent, für das zweite Jahr 1,4 Prozent und für das dritte Jahr 2 Prozent. „Das wäre unter der Inflationsrate von 2,5 Prozent. Das können wir nicht akzeptieren“, so der Verdi-Verhandlungsführer für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Maik Stepputat bezeichnet sich als einen, der immer auch das Wohl des Unternehmens im Blick hat. „Geht es der Firma gut, sind die Kunden zufrieden, und dann können wir es auch sein. Eine einfache Rechnung“, sagt das Betriebsratsmitglied. Doch bei Netto rechne man anders. „Es geht nur um Profitmaximierung.“

Für seinen Rechte will er im laufenden Tarifkonflikt auf die Straße gehen. Einen Schritt, den viele seiner Kollegen in der Vergangenheit aus Angst um ihren Arbeitsplatz abgelehnt haben. „Ich habe die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr mehr Mut zeigen.“

Von Andreas Dunte