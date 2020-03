Seit Freitagmorgen kontrollieren Bereitschaftspolizisten in Leipzig, ob die Verbote im Zuge der Corona-Pandemie befolgt werden. Doch an einigen Spielplätzen waren die Absperrungen schon entfernt worden.

Erste Absperrungen an Leipziger Spielplätzen schon wieder entfernt

