Leipzig

Zum ersten Mal nach dem Lockdown zeigen Hersteller auf der Leipziger Messe wieder ihre Neuheiten. Als erste Präsenzmesse 2021 läuft seit Sonnabend die „Cadeaux“ für Geschenk- und Wohntrends, ergänzt von der „Midora“ für Uhren und Schmuck und der „Floriga“ für Floristik und Gartenbau. Publikum ist allerdings nicht in den Messehallen, sondern ausschließlich Fachbesucher.

Der Seiffener Holzkünstler Tino Günther hat extra für die Leipziger Messe ein Drosten-Räuchermännchen in Groß entwickelt. Quelle: André Kempner

In Halle 3 stellt die Leipziger Kinderbuchautorin und Verlegerin Kristin Franke ihr Brettspiel „Troll dich!“ für Kinder ab drei Jahren vor. Die ersten Exemplare sind ganz frisch aus der Produktion gekommen und ab Montag im Onlineshop ihrer Firma „Tinyfoxes“ („Kleine Füchse“) erhältlich. Die Idee für ein Würfelspiel hatte die 39-Jährige schon lange im Kopf. Auf der „Cadeaux“ im Herbst 2020 sprach sie den Seiffener Holzspielzeugmacher Tino Günther (58) an, der sofort sagte: „Mach’ mer!“ „Endlich konnte ich mal wieder Spielzeug machen“, freute sich der Meister, der sonst zu 95 Prozent kunsthandwerkliche Arbeiten verkauft. Unter anderem das Räuchermännchen in Gestalt des Virologen Christian Drosten.

Holzschnitzer Christian Bley aus dem thüringischen Empfertshausen kommt seit 1999 auf die Leipziger Messe. Dieses Jahr hat er seine Erwartungen bezüglich des Auftragsvolumens deutlich heruntergeschraubt. Quelle: André Kempner

Kein Kind wird zum Verlierer

An der Idee für „Troll dich!“ hat Kristin Franke mit ihren eigenen drei Kindern intensiv gefeilt. „Wir haben das Spiel Hunderte Male durchgespielt, ausprobiert, angepasst“, erzählt die Grafikdesignerin. Sie selbst hat das Spielfeld gezeichnet, für die Holzfiguren und die Farbgebung war Tino Günther zuständig. Er entwickelte einen Troll und vier Zwerge, die lutschfest sind und nicht auseinandergenommen werden können. Besonderheit: Die Kinder spielen als Gruppe gegen den Troll, der den Wichteln ihren Schatz geraubt hat. Ein einzelnes Kind kann nicht verlieren, nur die gesamte Gruppe. Kristin Franke schreibt seit einigen Jahren Kinderbücher über Wichtel, Feen und andere Zauberwesen und zeichnet alle Illustrationen selbst. Im September erscheint ihr 16. Buch „Der Wutwichtel“, im Januar folgt das 17. Buch „Das Huhn im Küchenschrank“. Mit Tino Günther denkt sie über weitere Spiele nach.

Gerhard Graf von der Firma Deco Trend bietet Weihnachtssterne aus Kunststoff an. Mit der Besucherfrequenz am ersten Messetag war er nicht zufrieden. Quelle: André Kempner

Mit weniger zufrieden sein

Für den Seiffener Holzkünstler Tino Günther ist es „elementar wichtig“, dass die Messe wieder stattfindet, auch wenn weniger Aussteller da sind. Es gehe jetzt um das Weihnachtsgeschäft 2021 und um Neuheiten für das kommende Jahr. „Man muss sich mit den Händlern unterhalten und deren Geschichten hören, das geht nur im direkten Gespräch“, sagt er. Auch für Holzschnitzer Christian Bley (49) aus der thüringischen Rhön ist das Zeigen und Anfassen seiner Holzarbeiten sehr wichtig. Die Händler mussten ihre Läden monatelang geschlossen lassen und haben noch Vorjahres-Ware auf Lager. Bley hat deshalb seine Messe-Erwartungen deutlich heruntergeschraubt – auf ein Drittel des üblichen Auftragsvolumens. „Da lag ich am Sonnabend drüber und bin zufrieden.“ Nicht so gut lief es bei der Firma Deco Trend aus der Oberpfalz, die erstmals auf der „Cadeaux“ ist. „Der Sonnabend lief für uns schlecht, zu wenige Besucher“, so Gerhard Graf. Die Firma importiert beleuchtete Weihnachtssterne aus Kunststoff.

Von Kerstin Decker