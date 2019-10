Dresden

In Sachsen sind in dieser Saison bisher 16 Grippe-Fälle registriert worden. Das Gesundheitsministerium sprach am Freitag von einem „für die Jahreszeit üblichen Niveau“. Auch bundesweit bestünden keine Hinweise auf eine erhöhte Influenza-Aktivität.

Alle Erkrankten waren nicht geimpft, vier mussten im Krankenhaus behandelt werden, hieß es. In den meisten Fällen waren Menschen in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen betroffen, die Hälfte der Fälle trat in Leipzig und im Landkreis Leipzig auf.

Grippe-Saison in Sachsen:

Wann sollte ich mich impfen lassen?

In der vergangenen Influenzasaison wurden in Sachsen insgesamt 22.640 Grippe-Erkrankungen erfasst – es gab 69 Todesfälle. Damit war die Fallzahl nur halb so hoch wie in der Saison davor.

2017/18 hatte die außergewöhnlich starke Grippewelle laut Robert-Koch-Institut bundesweit 25.000 Menschen das Leben gekostet – es war die schlimmste Saison seit 30 Jahren.

