Leipzig

Die erste große Hitzewelle des Sommers rollt auf Deutschland zu – und auch in Leipzig schnellen die Temperaturen in den kommenden Tagen nach oben. Nach dem ungewohnt nasskalten Frühling stehen Leipzigerinnen und Leipzigern ab Mitte der Woche jede Menge Sonnenstunden und die bislang höchsten Temperaturen des Jahres ins Haus. Erst zum Wochenende könnte es wieder etwas ungemütlicher werden.

30-Grad-Marke wird erstmals geknackt

Der Grund für das Badewetter in Leipzig ist Hoch Yona, das bereits am Montag für das sonnige Wetter gesorgt habe, erklärt Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst Leipzig. „Am Dienstag wird das Hoch noch einmal durch eine Kaltfront gestört, die für bewölktes Wetter sorgt“, sagt Hickmann, „danach kann sich Hoch Yona aber voll entfalten.“ So soll am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke in Leipzig geknackt werden; am Donnerstag und Freitag sei mit nahezu 100 Prozent Sonne zu rechnen. „Donnerstag erwarten wir 34 bis 35 Grad, und Freitag wird mit bis zu 36 Grad der vorerst wärmste Tag in Leipzig.“

Rekordverdächtig seien diese Zahlen jedoch nicht, so Hickmann. „Die höchste Temperatur jemals maßen wir in Leipzig am 30. Juni 2019: 38,4 Grad.“ Die für diese Woche erwarteten Temperaturen würden sich für die Jahreszeit im normalen Rahmen bewegen, und die erste heiße Woche sei auch nicht später dran als üblich. „Wir sind verwöhnt durch die letzten Jahre, in denen es teilweise auch schon im Frühling ungewöhnlich heiß war.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unwetter am Wochenende möglich

Die Hitzewelle werde auch die bei vielen verhassten Tropennächte mit sich bringen. „Tropennacht bedeutet, dass die Temperatur auch nachts nicht unter 20 Grad sinkt“, erklärt Hickmann. „Gerade in Städten hilft dann auch das abendliche Lüften nur bedingt, und im Schlafzimmer können bis zu 27 Grad herrschen.“

Erst das Wochenende könnte für Abkühlung sorgen: Ein Tief bewegt sich dann von Westdeutschland aus auf die Region Leipzig zu und könnte in der Nacht zum Samstag erneut Regen, Wind und Gewitter mit sich bringen. Inwiefern Leipzig von den Unwettern betroffen sein wird, ist laut Hickmann aktuell noch schwer zu beurteilen.

Von Robin Knies