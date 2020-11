Erste Warnschilder zur Maskenpflicht aufgestellt: Vieles bleibt unklar

Leipzig

Wie von Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) angekündigt, wurden am Freitag die ersten Hinweisschilder zur Maskenpflicht in der Leipziger City aufgestellt. „Alle für Alle“ steht auf ihnen. Unter Zeichnungen einer weiblichen und einer männlichen Person mit Mund-Nase-Bedeckung sind noch die Uhrzeiten zu lesen, wann die Bedeckung in der jeweiligen Fußgängerzone getragen werden muss: täglich von 6 bis 24 Uhr.

Von den 40 bestellten Schildern wurden bis zum 6. November aber nur wenige Exemplare geliefert. Deshalb konzentrierten sich die Aufsteller zunächst auf stark frequentierte Abschnitte – wie die Petersstraße, Grimmaische und Hainstraße. Bei einem anschließenden Rundgang der LVZ wurde klar, dass die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen in der Leipziger City nur recht wenige Bereiche betrifft. Außer den drei genannten Einkaufsstraßen sind das vor allem die Passagen, Nikolaistraße, Nikolaikirchhof, Naschmarkt, ein kurzes Stück vom Brühl (zwischen Katharinen- und Hainstraße), Barfußgässchen und Klostergasse.

Anzeige

Keine offizielle Karte zu Leipzigs Fußgängerzonen

Ansonsten blieb die Zuordnung schwierig bis unmöglich. In der Verordnung steht, die Maske sei „beim Aufenthalt an Haltestellen, in Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, ... auf Wochenmärkten und an Außenverkaufsständen“ zu tragen. Übrigens gilt das nicht für Jogger und Radfahrer – solange sie sich fortbewegen.

Wo genau in Leipzig „ Fußgängerzonen“ existieren, ist allerdings auf keiner Karte der Stadt vermerkt. Auch der interaktive Stadtplan unter leipzig.de gibt dazu nichts her.

Auch der Zugang zum Innenhof der Leipziger Universität bekam ein Hinweisschild zur Maskenpflicht. Auf dem benachbarten Augustusplatz gilt sie – mit Ausnahme der Haltestellenbereiche – hingegen offenbar nicht. Quelle: Jens Rometsch

Folglich kann man sich nur an den Schildern vor Ort orientieren. Am Freitag sah die LVZ keine Fußgängerzonen-Schilder am Augustusplatz, Schiller- und Goethestraße, Neumarkt, Universitätsstraße, im Hauptteil der Ritterstraße, Burgplatz, Burgstraße, Thomaskirchhof, Markt, Katharinen-und Reichsstraße, Große Fleischergasse, Richard-Wagner-Platz und -straße, Am Hallischen Tor und in etlichen Gassen. Demnach bleibt die Maske dort vorläufig freiwillig – außer bei Wochenmärkten oder an den Haltestellen.

Von Jens Rometsch