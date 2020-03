Erster Corona-Fall an Leipziger Schule: Gesundheitsamt schließt Leibniz-Gymnasium

Leipzig

Zum ersten Mal ist an einer Leipziger Schule ein Corona-Fall aufgetreten. Wie Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung auf Anfrage der LVZ bestätigte, gab es am Leibniz-Gymnasium am Nordplatz einen positiven Befund. Das städtische Gesundheitsamt habe daraufhin am Freitag die Schule mit sofortiger Wirkung für zunächst 14 Tage geschlossen. An der Einrichtung werden 677 Schüler unterrichtet.

Nach Informationen der LVZ wurde bei einer Lehrerin der Coronavirus festgestellt. Die Frau soll noch bis Mittwoch in der Schule gewesen sein und dann aber über Symptome geklagt und sich einem Test unterzogen haben. Als am Freitag das positive Testergebnis vorlag, haben die Behörden umgehend gehandelt.

Von Frank Döring