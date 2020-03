Erster Corona-Fall bei Kind aus Leipziger Kita bestätigt

Leipzig

In einer Leipziger Kindertagesstätte ist ein erstes Kind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg LVZ.de erklärte, sei am Wochenende ein Kind positiv getestet worden. Die Kita, die sich in freier Trägerschaft befindet, sei am Sonntagvormittag informiert worden. Nun muss die Einrichtung die Eltern verständigen.

Um welche Kita es sich handelt, oder in welchem Stadtteil sie liegt, wollte Hasberg nicht sagen. Die Eltern sollten dies nicht aus den Medien erfahren, begründete der Sprecher sein Vorgehen. „ Damit wollen wir Panik vermeiden“, erklärte Hasberg. Aktuell werde geprüft, zu wem das erkrankte Kind Kontakt hatte. Dann werde über weitere Quarantäne-Maßnahmen für die betreuten Kinder, die Eltern und Mitarbeiter entschieden. Am Montagmorgen soll es dazu weitere Beratungen geben.

Leipziger Schulen und Kitas bleiben Montag offen

Von joka/nöß