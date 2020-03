Der ehemalige Stadtrat der Linken in Leipzig, Alexej Danckwardt, soll in dubiose Firmenbestattungen verstrickt gewesen sein. Zum Prozessauftakt kündigte er eine Erklärung an. Dem Hauptangeklagten werden sogar mehrfache Insolvenzverschleppung und vorsätzlicher Bankrott vorgeworfen.