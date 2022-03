Erster Empfang von Geflüchteten in Leipzig-Mockau war schlecht vorbereitet

Leipzig

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben bereits schlimme Tage hinter sich: Sie ließen Väter und Freunde zurück, manche haben schon Angehörige verloren. Und dann kam die anstrengende Flucht. Vier Busse sind am Wochenende mit einer von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow privat organisierten Hilfsaktion in Leipzig angekommen. Die Osteuropäer waren zuvor in beheizten Turnhallen oder öffentlichen Gebäuden untergebracht. Für die polnischen Helfer war die Lage herausfordernd, aber man spürte eine Herzlichkeit den Flüchtenden gegenüber. Die freundlichen Gesichter der Ehrenamtlichen waren sogar zu sehen: Corona spielt in Polen praktisch keine Rolle mehr. Die Bürokratie hielt sich auch in Grenzen.

Ganz anders müssen einige Ukrainerinnen und Ukrainer den Empfang nach teils 15-stündiger Busfahrt in der Mockauer Erstaufnahmeeinrichtung empfunden haben: Pandemiekonform maskiertes Personal, Gepäckkontrollen im Freien bei Temperaturen um die null Grad, und einen beheizten Wartebereich vor dem winzigen Corona-Testcontainer gab es auch nicht. Vom herzlichen Pragmatismus in die deutsche Gründlichkeit – die aber so gründlich auch wieder nicht war, sonst wäre den Verantwortlichen vorher eingefallen, dass sowas gar nicht geht. Die Ehrenamtlichen trifft keine Schuld. Sachsens Landesdirektion muss sich aber fragen lassen, wie nach den Erfahrungen von 2015 so ein Versagen möglich ist.

Von Björn Meine