Erster Gottesdienst nach Brand in Tellschützer Kirche

Im Januar 2015 brannte die rund 500 Jahre alte Kirche im Zwenkauer Ortsteil Tellschütz durch einen technischen Defekt bis auf die Grundmauern nieder. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Nun sind die Bauarbeiten beendet. Von vielen seit Langem erwartet, wurde die Kirche am Sonnabend mit einem Festgottesdienst geweiht. Leider konnten wegen der Corona-Regeln nicht alle Tellschützer und Interessierte teilnehmen. „Schön, dass Sie da sind“, begrüßte Pfarrerin Barbara Hüneburg die geladenen Gäste vor der Kirche. „Die Sonne lacht, der Wiederaufbau ist geglückt. Heute ist ein Tag der Freude.“ Superintendent Martin Henker sprach von einem besonderen Moment: „Die Kirche ist ja die Mitte eines Ortes. Wenn die Tellschützer ihre Mitte wieder haben, ist das etwas Großartiges.“

Die wieder aufgebaute Kirche in Tellschütz erstrahlt in neuem Glanz. Quelle: Kempner

Brand geschah in der Nacht zum 10. Januar 2015

„Wir sind stolz über unser Wahrzeichen“, betonten Egbert Burgold und Sandro Berthold vom Kirchenvorstand. „Jetzt sieht man das rote Kirchturmdach schon lange wieder, bevor man nach Tellschütz kommt. Ein vollkommener Schock ist es gewesen, als unser Dorfmittelpunkt durch den verheerenden Brand zerstört wurde.“ Es passierte in der Nacht zum 10. Januar 2015, als die Tellschützer durch die Sirenen der Feuerwehr geweckt wurden. Da brannte bereits der komplette Turm und das Feuer griff auf das Kirchenschiff über. Heftiger Wind behinderte die Löscharbeiten. „Doch nach dem ersten Schock war schnell klar, dass wir unsere Kirche aufbauen wollen“, berichtete Kirchenvorsteher Egbert Burgold. „Viele nahmen Anteil. Groß war die Spendenbereitschaft nicht nur unter den Tellschützern. Hilfe gab es auch von den Schwesterkirchgemeinden und dem Landkreis.“

In der Nacht zum 10. November 2015 brannte die Tellschützer Kirche bis auf die Grundmauern ab. Quelle: Mike Koehler

„Die Versicherung übernahm den Hauptteil der Kosten für den Wiederaufbau“, ergänzte Pfarrerin Hüneburg. „Die Tellschützer Kirche hat ja einen großen historischen Wert. Der Turm stammt aus dem Jahr 1520, die älteste Glocke bereits aus dem Jahr 1400. Denkmalgerecht saniert wurden Turm und Dach zuletzt von 1993 bis 1997. Auch der Innenbereich mit Altar, Emporen, Bänken und Orgel wurden restauriert“, so Hüneburg. „Nach dem Brand stand die Frage: Wie weit können die Wände wieder aufgebaut werden? Unser großes Glück waren die sehr dicken Mauern.“

Glocken mussten neu gegossen werden

Weniger Glück hatten die Bronzeglocken, die große von 1478 ist nicht mehr funktionstüchtig. Sie soll einen Ehrenplatz erhalten. Die kleinen hielten der Brandhitze nicht stand. Die neuen Tellschützer Glocken – gegossen in der traditionsreichen Gießerei Bachert in Neunkirchen, die auch die Klangkörper der Leipziger Nikolaikirche herstellte – konnten am Samstag geweiht werden. Eine nach der anderen erklang.

Bauchef Lutz Scherf (links) übergibt den symbolischen Schlüssel für Kirche an Sandro Berthold vom Kirchenvorstand. Quelle: Kempner

Nach ihrem Geläut übergaben Mitarbeiter vom bauausführenden Ingenieurbüro Scherf-Bolze-Ludwig die Schlüssel an den Kirchenvorsteher: Die neue Kirche wurde zum ersten Gottesdienst geöffnet. Was für ein schöner Kirchenraum, staunten die Besucher. Hell ist sie, die wiederaufgebaute Tellschützer Kirche. Vergoldet ihr Altar. Superintendent Martin Henker: „Lasst uns jetzt die Kirche weihen.“ Mit Musik, Gebeten, dem Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer würdigte die Gemeinde ihr neues Gotteshaus. „Unser Dorf hat seine Mitte wieder.“

