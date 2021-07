Leipzig

Und nun auf ins Nachtleben: Sechs frisch geprüfte Barkeeperinnen und Barkeeper wurden am Dienstag am Leipziger Fortbildungszentrum Gastgewerbe – unweit vom Bayerischen Bahnhof – nach erfolgreicher Prüfung verabschiedet. Mit Glückwünschen, einem Shaker als Geschenk und dem begehrten Zeugnis der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Hand. Darunter blutjunge Quereinsteiger wie die 20-jährige Charlie Berntatz: Erst kürzlich ist sie mit Freunden aus dem Schwarzwald nach Leipzig gezogen, hat keinerlei Gastronomie-Vorkenntnisse, zapft seit zwei Monaten Bier in der „Tankbar“ und sieht ihre berufliche Zukunft an der Bar. „Mit dem Zeugnis kann ich mich in coolen Läden bewerben, vielleicht mal Barmeisterin werden und dann auch mehr verdienen“, freute sie sich, dass sie obendrein als Lehrgangsbeste abschloss (punktgleich mit Florian Miamingui, 25, aus dem „Brick’s“).

In zwei Jahren den Laden übernehmen

Markus Elste mixt seinen Cocktail „Bazinga“ unter anderem aus frischer Gurke, Ingwer und Basilikum. Quelle: André Kempner

Das Zertifikat holten sich aber auch langgediente Gastronomie-Urgesteine wie Markus Elste (48), bekannt als DJ Markus Welby. Seit 1990 arbeitet er in der Branche, ist derzeit Barchef im „Kaiserbad“, hat bereits 22 eigene Cocktails erfunden. Dass er nun für sein praktisch erworbenes Können noch die schriftliche Bestätigung erhalten hat, ist ihm wichtig. Oder Nadine Funke (39) aus dem „Little Vision“ in der Gottschedstraße: Sie ist ausgebildete Sport- und Fitnesskauffrau, stammt aber aus einer gastronomisch geprägten Familie. In zwei, drei Jahren will sie den Laden von ihrem Chef übernehmen und dann selbst Leute einarbeiten.

Zitternde Hände bei Pflicht und Kür

Nadine Funke verwendete für ihren Prüfungscocktail „My Little Garden“ Eiskugeln mit eingefrorenen Blüten und Früchten. Quelle: André Kempner

Die Hände zitterten und die Aufregung war groß, als am Montag und Dienstag die Prüfungen anstanden. Am ersten Tag waren Theorie und Pflicht zu absolvieren: Aus 60 Rezepturen musste jeder zwei Aufgaben ziehen und die Cocktails shaken oder schichten. „Mancher erwischte die Sonne, mancher den Zonk“, schmunzelte Schulleiter Hans-Ulrich Hübbe. Am Dienstag folgte dann die Kür, mit viel Raum für Kreativität: Es ging darum, einen selbst entwickelten Cocktail zu mixen, der Jury zu erklären und dekorativ zu präsentieren. Dafür rückten die Prüflinge mit Utensilien wie Melonen, Wiesenblumen, Weinlaub, Kerzen oder kubanischen Zigarren an.

Gastronomie hat viele Fachkräfte verloren

Florian Miamingui (25) aus dem „Brick’s war einer der Lehrgangsbesten. Quelle: Andre Kempner

Für Barkeeperinnen und Barkeeper gibt es keine eigenständige Berufsausbildung. Die Sechs absolvierten seit Anfang Mai 120 Stunden Ausbildung parallel zu ihrer Arbeit. Unterrichtet wurden sie von Peter Henkel, ehemals selbst Barkeeper und langjähriges Mitglied der Deutschen Barkeeper-Union.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den weitesten Weg hatte der 20-jährige Fridolin Schmieder als einziger Nicht-Leipziger: Er kam aus Bärenfels im Osterzgebirge, verpasste trotzdem keine einzige Stunde. Die Ausbildung kostet 1250 Euro, wird aber mit 500 Euro Bildungsprämie gefördert. Teils bezahlten das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus eigener Tasche, teils zahlten ihre Chefs. Schulleiter Hübbe erinnerte daran, dass die Gastronomie durch Corona viele Fachkräfte verloren hat – und freute sich umso mehr über das Können, mit dem diese Sechs ihre Gäste künftig glücklich machen werden.

Von Kerstin Decker